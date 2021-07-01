Горячий июль, морс, фрукты, гамак, мороженое, удобное кресло, любимый человек или друзья – прекрасно подходят для просмотра, например, долгожданного всеми второго сезона "Сплетницы" или эффектных самых громких ограблений в фильме "Невероятные ограбления". Мы расскажем о самых интересных сериалах июля 2021 года. Вы с нами? Поехали!

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5 самых интересных сериалов июля с датой премьеры

"Молодые монархи"

Дата премьеры: 1 июля 2021 года

Режиссер: Ройда Секерзес

Страна: Швеция

Оригинальное название: Young Royals

Сериал расскажет об особенностях студенческой жизни в одной из престижных шведских школ-интернатов. Главный герой играет наследника престола, принца Вильгельма, который наконец решил исследовать свое истинное "Я" и выяснить для себя, какой жизни он действительно хочет после того, как закончит обучение. Он мечтает о будущем, полном свободы и безусловной любви, вдали от своих королевских обязательств. Но ситуация набирает неожиданных поворотов, когда он неожиданно становится следующим в очереди на престол. Поэтому принц должен выбрать: любовь или долг.

"Молодые монархи" 2021: смотрите трейлер

"Сплетница"

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

Продюсеры: Джош Шварц, Джошуа Сафран, Лесли Моргенштейн

Страна: США

Оригинальное название: Gossip Girl

События сериала происходят через 9 лет после финала 6 сезона. Сериал изображает события в том же месте, что и в оригинальном шоу. Но сюжет расскажет о новой группе людей, из частной Нью-Йоркской школы, за жизнью которых наблюдают и управляют с помощью соцсетей.

Сейчас нет смысла придумывать какую-то сплетницу, которая контролирует жизнь взрослых людей. Это глупо и наивно. В этой идее было что-то действительно свежее 10 лет назад, но теперь мы все с вами в каком-то смысле сплетники,

– говорят продюсеры ленты.

"Сплетница" 2021: смотрите первый официальный трейлер

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"Невероятные ограбления"

Дата премьеры: 14 июля 2021 года

Режиссер: Дерек Донин

Страна: США

Оригинальное название: Heist

Документальный сериал изображает три самых громких ограбления в Америке: 21-летняя женщина ворует миллионы в казино, один мужчина ворует деньги в аэропорту Майами, и еще один мужчина совершает едва ли не самую крупную кражу со взломом. Авторы сериала – номинанты на Оскар – Дерек Донин, Мартин Десмонд Роу и Ник Фрю.

"Невероятные ограбления": смотрите трейлер

"Белый лотос"

Дата премьеры: 11 июля

Режиссер: Майк Уайт

Страна: США

Оригинальное название: The White Lotus

Социальная сатира, события которой происходят на гавайском курорте. Там отдыхают люди, которым с каждым днем становится все сложнее там оставаться.

"Белый лотос": смотрите трейлер

"Погоня за любовью"

Дата премьеры: 30 июля

Режиссер: Эмили Мортимер

Страна: Великобритания

Оригинальное название: The Pursuit of Love

Романтическая комедия о любви и дружбе. Речь идет о приключениях харизматичной Лили Джеймс и ее лучшей подруги Эмили Бичем. События сериала происходят в 1930-е.

"Погоня за любовью": смотрите трейлер