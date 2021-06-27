Что вообще можно считать комедией в эпоху драмы и подавленных мультяшных лошадей? Как вы объясняете смену времен и обычаев, плохие шутки, менее забавные закадровые образы звезд? Есть ли в хорошей комедии что-то большее, чем то, сколько раз она заставляет вас смеяться? Ищите ответы в самых смешных сериалах нашего века по версии The New York Times. Хорошего просмотра!

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Список самых смешных сериалов 21 века по версии The New York Times

"Умерь свой пыл" (2000 – по сей день, 10 сезонов, Curb Your Enthusiasm);

"Шоу Шаппелла" (2003 – 2006, 3 сезона, Chappelle's Show);

"Задержка в развитии" (2003 – 2006; 2013 – 2019, 5 сезонов, Arrested Development);

"Офис" (2005 – 2013, 9 сезонов, The Office);

"Возвращение" (2005 – 2014, 2 сезона, The Comeback);

"В Филадельфии всегда солнечно" (2005 – по сей день, 14 сезонов, It's Always Sunny in Philadelphia);

"Студия 30" (2006 – 2013, 7 сезонов, 30 Rock);

"Рик и Морти" (2013 – по сей день, 5 сезонов, Rick and Morty);

"Парки и зоны отдыха" (2009 – 2015, 7 сезонов, Parks and Recreation);

"Сообщество" (2009 – 2015, 6 сезонов, Community);

"Луи" (2010 – 2015, 5 сезонов, Louie);

"Закусочная Боба" (2011 – по сей день, 11 сезонов, Bob's Burgers);

"Ки и Пил" (2012 – 2015, 5 сезонов, Key and Peele);

"Девочки" (2012 – 2017, 6 сезонов, Girls);

"Вице-президент" (2012 – 2019, 7 сезонов, Veep);

"Брод Сити" (2014 – 2019, 5 сезонов, Broad City);

"Конь БоДжек" (2014 – 2020, 6 сезонов, BoJack Horseman);

"Чокнутая бывшая" (2015 – 2019, 4 сезона, Crazy Ex-Girlfriend);

"Атланта" (2016 – по сей день, 2 сезона, Atlanta);

"Все к лучшему "(2016 – по сей день, 4 сезона, Better Things);

"4лен" (2019 – по сей день, 2 сезона, PEN15).

Сериалы из списка, которые снимают до сих пор

"Умерь свой пыл"

Год выхода первого сезона: 2000

Количество сезонов: 10

Количество эпизодов: 100

Сколько времени смотреть: 1 день 22 часа 40 минут

Где смотреть: HBO Max

Режиссер: Ларри Дэвид

Оригинальное название: Curb Your Enthusiasm

Создатель сериала Ларри Дэвид живет в Калифорнии и занят склоками и интригами с женой, агентом, его агрессивной супругой и своими друзьями. Ларри упрям, склонен к неврозам и постоянно попадает в неловкие ситуации.

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"В Филадельфии всегда солнечно"

Год выхода первого сезона: 2005

Количество сезонов: 14

Количество эпизодов: 153

Сколько времени смотреть: 2 дня 8 часов 6 минут

Где смотреть: Hulu

Руководитель проекта: Роб МакЭлхенни

Оригинальное название: It's Always Sunny in Philadelphia

Сериал изображает историю четырех друзей, которые имеют свой бизнес – ирландский бар в не наилучшем районе Филадельфии. Главные герои настроены враждебно друг к другу, забавно ссорятся, обманывают друг друга, постоянно пытаются друг другу что-то доказать, попадают в курьезные ситуации.

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"Рик и Морти"

Год выхода первого сезона: 2013

Количество сезонов: 5

Количество эпизодов: 44

Сколько времени смотреть: 16 часов 29 минут

Где смотреть: Hulu

Режиссеры: Джефф Майерс, Брайан Ньютон, Джон Райс

Оригинальное название: Rick and Morty

В новом сезоне наши любимые герои посетят Вселенную, где они подозрительно похожи на Блэйда и сражаются с вампирами, а в самом Рике поселилась рыба-меч, которая будет сопровождать его по меньшей мере в течение одного эпизода, впрочем, ничего удивительного, обычный день в безумном мире будущего.

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"Закусочная Боба"

Год выхода первого сезона: 2011

Количество сезонов: 11

Количество эпизодов: 216

Сколько времени смотреть: 3 дня 7 часов 12 минут

Где смотреть: Hulu

Продюсери: Лорен Бушар, Джим Даутрив

Оригинальное название: Bob’s Burgers

Жена-истеричка и трое детей больше мешают ему, чем помогают.

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"Атланта"

Год выхода первого сезона: 2016

Количество сезонов: 2

Количество эпизодов: 21

Сколько времени смотреть: 10 часов 30 минут

Где смотреть: Hulu

Руководитель проекта: Дональд Гловер

Оригинальное название: Atlanta

Эрн живет в Атланте, штат Джорджия, пытается реабилитировать себя в глазах своей бывшей подруги, у которой есть дочь от него, его родителей и его двоюродного брата Альфреда.

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"Все к лучшему"

Год выхода первого сезона: 2016

Количество сезонов: 4

Количество эпизодов: 42

Сколько времени смотреть: 15 часов 24 минуты

Где смотреть: Hulu

Режиссеры: Памела Адлон, Ниша Ганатра, Лэнс Бенгс

Оригинальное название: Better Things

Жизнь матери-одиночки всегда сложная и суровая. Приходится делать работу за двоих, чтобы прокормить своего малыша. Героиня этого сериала, Сэм, не унывает, так как на ее плечах – большая ответственность, которая перерастает в смысл жизни. И, что главное, Сэм – очень оптимистичная.

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"4лен"

Год выхода первого сезона: 2019

Количество сезонов: 2

Количество эпизодов: 17

Сколько времени смотреть: 8 часов 30 минут

Где смотреть: Hulu

Режиссер: Эндрю Деянг

Оригинальное название: PEN15

Две взрослые женщины изображают самих себя в прошлом – 13-летних подростков-аутсайдеров, какими они были в 2000 году. Их окружают современные семиклассники, которые даже самый лучший день в жизни могут превратить в сущий кошмар.

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