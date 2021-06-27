Что вообще можно считать комедией в эпоху драмы и подавленных мультяшных лошадей? Как вы объясняете смену времен и обычаев, плохие шутки, менее забавные закадровые образы звезд? Есть ли в хорошей комедии что-то большее, чем то, сколько раз она заставляет вас смеяться? Ищите ответы в самых смешных сериалах нашего века по версии The New York Times. Хорошего просмотра!
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Список самых смешных сериалов 21 века по версии The New York Times
- "Умерь свой пыл" (2000 – по сей день, 10 сезонов, Curb Your Enthusiasm);
- "Шоу Шаппелла" (2003 – 2006, 3 сезона, Chappelle's Show);
- "Задержка в развитии" (2003 – 2006; 2013 – 2019, 5 сезонов, Arrested Development);
- "Офис" (2005 – 2013, 9 сезонов, The Office);
- "Возвращение" (2005 – 2014, 2 сезона, The Comeback);
- "В Филадельфии всегда солнечно" (2005 – по сей день, 14 сезонов, It's Always Sunny in Philadelphia);
- "Студия 30" (2006 – 2013, 7 сезонов, 30 Rock);
- "Рик и Морти" (2013 – по сей день, 5 сезонов, Rick and Morty);
- "Парки и зоны отдыха" (2009 – 2015, 7 сезонов, Parks and Recreation);
- "Сообщество" (2009 – 2015, 6 сезонов, Community);
- "Луи" (2010 – 2015, 5 сезонов, Louie);
- "Закусочная Боба" (2011 – по сей день, 11 сезонов, Bob's Burgers);
- "Ки и Пил" (2012 – 2015, 5 сезонов, Key and Peele);
- "Девочки" (2012 – 2017, 6 сезонов, Girls);
- "Вице-президент" (2012 – 2019, 7 сезонов, Veep);
- "Брод Сити" (2014 – 2019, 5 сезонов, Broad City);
- "Конь БоДжек" (2014 – 2020, 6 сезонов, BoJack Horseman);
- "Чокнутая бывшая" (2015 – 2019, 4 сезона, Crazy Ex-Girlfriend);
- "Атланта" (2016 – по сей день, 2 сезона, Atlanta);
- "Все к лучшему "(2016 – по сей день, 4 сезона, Better Things);
- "4лен" (2019 – по сей день, 2 сезона, PEN15).
Сериалы из списка, которые снимают до сих пор
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"Умерь свой пыл"
Создатель сериала Ларри Дэвид живет в Калифорнии и занят склоками и интригами с женой, агентом, его агрессивной супругой и своими друзьями. Ларри упрям, склонен к неврозам и постоянно попадает в неловкие ситуации.
"Умерь свой пыл" 2020: видео к 20-летию сериала
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"В Филадельфии всегда солнечно"
Сериал изображает историю четырех друзей, которые имеют свой бизнес – ирландский бар в не наилучшем районе Филадельфии. Главные герои настроены враждебно друг к другу, забавно ссорятся, обманывают друг друга, постоянно пытаются друг другу что-то доказать, попадают в курьезные ситуации.
"В Филадельфии всегда солнечно": лучшие моменты из сериала
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"Рик и Морти"
В новом сезоне наши любимые герои посетят Вселенную, где они подозрительно похожи на Блэйда и сражаются с вампирами, а в самом Рике поселилась рыба-меч, которая будет сопровождать его по меньшей мере в течение одного эпизода, впрочем, ничего удивительного, обычный день в безумном мире будущего.
"Рик и Морти" 2021: смотрите трейлер нового сезона
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"Закусочная Боба"
Жена-истеричка и трое детей больше мешают ему, чем помогают.
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"Атланта"
Эрн живет в Атланте, штат Джорджия, пытается реабилитировать себя в глазах своей бывшей подруги, у которой есть дочь от него, его родителей и его двоюродного брата Альфреда.
"Атланта": 5 причин, почему стоит посмотреть этот сериал
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"Все к лучшему"
Жизнь матери-одиночки всегда сложная и суровая. Приходится делать работу за двоих, чтобы прокормить своего малыша. Героиня этого сериала, Сэм, не унывает, так как на ее плечах – большая ответственность, которая перерастает в смысл жизни. И, что главное, Сэм – очень оптимистичная.
"Все к лучшему" 2020: трейлер к 4 сезону
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"4лен"
Две взрослые женщины изображают самих себя в прошлом – 13-летних подростков-аутсайдеров, какими они были в 2000 году. Их окружают современные семиклассники, которые даже самый лучший день в жизни могут превратить в сущий кошмар.
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