Що взагалі можна вважати комедією в епоху драми і пригнічених мультяшних коней? Як ви пояснюєте зміну часів і звичаїв, погані жарти, менш кумедні закадрові образи зірок? Чи є в хорошій комедії щось більше, ніж те, скільки разів вона змушує вас сміятися? Шукайте відповіді у найсмішніших серіалах нашого століття за версією The New York Times. Гарного перегляду!

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Список найсмішніших серіалів 21 століття за версією The New York Times

"Угамуй свій запал" (2000 – донині, 10 сезонів, Curb Your Enthusiasm); "Шоу Шаппелла" (2003 – 2006, 3 сезони, Chappelle’s Show); "Уповільнений розвиток" (2003 – 2006; 2013 – 2019, 5 сезонів, Arrested Development); "Офіс" (2005 – 2013, 9 сезонів, The Office); "Повернення" (2005 – 2014, 2 сезони, The Comeback); "У Філадельфії завжди сонячно" (2005 – донині, 14 сезонів, It’s Always Sunny in Philadelphia); "30 потрясінь" (2006 – 2013, 7 сезонів, 30 Rock); "Рік та Морті" (2013 – донині, 5 сезонів, Rick and Morty); "Парки і зони відпочинку" (2009 – 2015, 7 сезонів, Parks and Recreation); "Спільнота" (2009 – 2015, 6 сезонів, Community); "Луї" (2010 – 2015, 5 сезонів, Louie); "Закусочна Боба" (2011 – донині, 11 сезонів, Bob’s Burgers); "Кі та Піл" (2012 – 2015, 5 сезонів, Key and Peele); "Дівчата" (2012 – 2017, 6 сезонів, Girls); "Віце-президент" (2012 – 2019, 7 сезонів, Veep); "Брод Сіті" (2014 – 2019, 5 сезонів, Broad City); "Кінь БоДжек" (2014 – 2020, 6 сезонів, BoJack Horseman); "Пришелепкувата колишня" (2015 – 2019, 4 сезони, Crazy Ex-Girlfriend); "Атланта" (2016 – донині, 2 сезони, Atlanta); "Все на краще" (2016 – донині, 4 сезони, Better Things); "ПЕН15" (2019 – донині, 2 сезони, PEN15).

Серіали зі списку, які знімають дотепер

"Угамуй свій запал"

Рік виходу першого сезону: 2000

Кількість сезонів: 10

Кількість епізодів: 100

Скільки часу дивитися: 1 день 22 години 40 хвилин

Де дивитися: HBO Max

Режисер: Ларрі Девід

Оригінальна назва: Curb Your Enthusiasm

Творець серіалу Ларрі Девід живе в Каліфорнії і зайнятий чварами та інтригами з дружиною, агентом, його агресивною дружиною та своїми друзями. Ларрі упертий, схильний до неврозів і постійно потрапляє в незручні ситуації.

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"У Філадельфії завжди сонячно"

Рік виходу першого сезону: 2005

Кількість сезонів: 14

Кількість епізодів: 153

Скільки часу дивитися: 2 дні 8 годин 6 хвилин

Де дивитися: Hulu

Керівник проєкту: Роб МакЕлхенні

Оригінальна назва: It's Always Sunny in Philadelphia

Серіал зображає історію чотирьох друзів, які мають свій бізнес – ірландський бар у не найкращому районі Філадельфії. Головні герої налаштовані вороже один до одного, кумедно сваряться, обманюють одне одного, постійно намагаються одне одному щось довести, потрапляють у курйозні ситуації.

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"Рік та Морті"

Рік виходу першого сезону: 2013

Кількість сезонів: 5

Кількість епізодів: 44

Скільки часу дивитися: 16 годин 29 хвилин

Де дивитися: Hulu

Режисери: Джефф Маєрс, Брайан Ньютон, Джон Райс

Оригінальна назва: Rick and Morty

У новому сезоні наші улюблені герої відвідають всесвіт, де вони підозріло схожі на Блейда та змагаються з вампірами, а в самому Ріку поселилася меч-риба, яка супроводжуватиме його щонайменше протягом одного епізоду, втім, нічого дивного, звичайний день у шаленому світі майбутнього.

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"Закусочна Боба"

Рік виходу першого сезону: 2011

Кількість сезонів: 11

Кількість епізодів: 216

Скільки часу дивитися: 3 дні 7 годин 12 хвилин

Де дивитися: Hulu

Продюсери: Лорен Бушар, Джим Даутрів

Оригінальна назва: Bob’s Burgers

Боб має бізнес і сім’ю. Дружина-істеричка та троє дітей більше заважають йому, аніж допомагають.

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"Атланта"

Рік виходу першого сезону: 2016

Кількість сезонів: 2

Кількість епізодів: 21

Скільки часу дивитися: 10 годин 30 хвилин

Де дивитися: Hulu

Керівник проєкту: Дональд Гловер

Оригінальна назва: Atlanta

Ерн живе у Атланті, штат Джорджія, намагається реабілітувати себе в очах своєї колишньої подруги, яка має доньку від нього, його батьків та його двоюрідного брата Альфреда.

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"Все на краще"

Рік виходу першого сезону: 2016

Кількість сезонів: 4

Кількість епізодів: 42

Скільки часу дивитися: 15 годин 24 хвилини

Де дивитися: Hulu

Режисери: Памела Адлон, Ніша Ганатра, Ленс Бенгс

Оригінальна назва: Better Things

Життя матері-одиначки завжди складне і суворе. Доводиться робити роботу за двох, щоб прогодувати свого малюка. Героїня цього серіалу, Сем, не сумує, адже на її плечах – велика відповідальність, яка переростає в сенс життя. І, що головне, Сем – дуже оптимістична.

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"ПЕН15"

Рік виходу першого сезону: 2019

Кількість сезонів: 2

Кількість епізодів: 17

Скільки часу дивитися: 8 годин 30 хвилин

Де дивитися: Hulu

Режисер: Ендрю Деянг

Оригінальна назва: PEN15

Дві дорослі жінки зображують самих себе в минулому – 13-річних підлітків-аутсайдерів, якими вони були в 2000 році. Їх оточують сучасні семикласники, які навіть найкращий день у житті можуть перетворити на справжній кошмар.

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