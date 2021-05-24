Що цікавого показали у трейлері

За півтори хвилин Рік і Морті встигають вступити у бій з бойовими індиками, знести голову кам'яному Аврааму Лінкольну, познайомитися з місцевою версією Аквамена і відвідати зовсім звичайну вечірку.

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До речі, у якийсь момент у Ріка в пузі виявиться меч-риба, а за кілька секунд до цього наші герої підсмажать гігантський нагетс, який збирався їм добряче наваляти. Відео, як і увесь серіал, наповнене шаленством і часто взагалі не зрозуміло, що тут відбувається.

Важливо! Прем'єра п'ятого сезону "Ріка і Морті" відбудеться 20 червня 2021 року.

Трейлер п'ятого сезону "Ріка і Морті":

Перший трейлер

Раніше Adult Swim показала перший трейлер нового сезону популярного мультсеріалу.

"Рік і Морті" – перший трейлер п'ятого сезону: дивіться відео

Схоже наші улюблені герої відвідають всесвіт, де вони підозріло схожі на Блейда та змагаються з вампірами, а в самому Ріку поселилася меч-риба, яка супроводжуватиме його щонайменше протягом одного епізоду, втім, нічого дивного, звичайний день у шаленому світі майбутнього.