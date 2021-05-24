Что интересного показали в трейлере

За полтора минуты Рик и Морти успевают вступить в бой с боевыми индюками, снести голову каменному Аврааму Линкольну, познакомиться с местной версией Аквамена и посетить совсем обычную вечеринку.

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Кстати, в какой-то момент у Рика в пузе окажется меч-рыба, а за несколько секунд до этого наши герои поджарят гигантский Нагетс, который собирался им хорошо навалять. Видео, как и весь сериал, наполненно безумием и часто вообще не понятно, что здесь происходит.

Важно! Премьера пятого сезона "Рика и Морти" состоится 20 июня 2021 года.

Трейлер пятого сезона "Рика и Морти":

Первый трейлер

Ранее Adult Swim показала первый трейлер нового сезона популярного мультсериала.

"Рик и Морти" – первый трейлер пятого сезона: смотрите видео

Похоже, наши любимые герои посетят вселенную, где они подозрительно похожи на Блэйда и соревнуются с вампирами, а в самом Рике поселилась меч-рыба, которая будет сопровождать его как минимум в течение одного эпизода. Впрочем, ничего удивительного, обычный день в безумном мире будущего.