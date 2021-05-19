HBO Max вслед за первыми кадрами представил трейлер спецепизода сериала "Друзья", премьера которого состоится 27 мая 2021 года. В нем актеры и авторы проекта вернулись на съемочную площадку, воссоздав старые декорации квартир персонажей и даже кафе Central Perk.

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Что известно о специальном эпизоде "Друзей"

Судя по всему, кроме воспоминаний о работе, зрителей ждут какие-то игровые сегменты и чтение сценариев от имени основных участников истории. Последние, кстати, по данным СМИ, получили не менее 2,5 миллиона долларов за это мероприятие.

Кроме того, в эпизоде к главным актерам присоединятся различные приглашенные звезды, часть из которых, судя по трейлеру, приняла участие в показе мод с тематическими костюмами сериала.

Трейлер эпизода "Друзья: воссоединение": смотрите видео

Важно! Эпизод выйдет на стриминговом сервисе HBO Max эксклюзивно.

Напомним, что сериал "Друзья" выходил в эфир с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения.