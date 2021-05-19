Как сообщает журнал People, вернувшись на студию Warner Bros. Актеры были удивлены тем, как детально воссозданы декорации сериала. Все на своих местах, как и 17 лет назад: холостяцкая квартира Джои и Чендлера, квартира Моники и Рейчел, даже кафе Central Perk с всегда зарезервированным столиком возле легендарного оранжевого дивана.

Актуально Официально: "Друзья" возвращаются на экраны HBO Max-дата премьеры

К концу 10-го сезона сериала "Друзья" были одним из самых рейтинговых телешоу всех времен. Теперь, во второй раз с момента выхода финала в 2004 году, шесть актеров воссоединились на два дня, чтобы отснять новый эпизод "Друзья: воссоединение" премьера которого состоится 27 мая на канале HBO Max.

Забавно, что когда мы собрались вместе, у нас не было впечатления, будто прошло так много времени. Мы продолжили с того места, где остановились.

– говорит Мэт Леблан.

В новом эпизоде актеры вспомнят самые интересные моменты съемок шоу: от репетиционного чтения "Эпизода с Медузой" до переосмысления эпической викторины из 4 сезона, когда Джои и Чендлер выиграли квартиру Моники и Рейчел. В специальном выпуске воссоединения также примут участие специальные гости:

Риз Уизерспун (сыгравшая сестру Рейчел),

суперфанатка Леди Гага,

Дэвид Бекхэм

Джастин Бибер.

Когда шесть звезд впервые встретились вместе на съемочной площадке, их общим мнением было:

"О, Боже, как мы это переживем, не выплакав всех слез?", – комментирует Дженифер Энистон.

Хотя специальный сценарий не написан, каждый из актеров рассказал о судьбе своих персонажей.

"Я бы запустила свою собственную линию одежды, небольшую франшизу", – говорит Энистон о Рейчел.

Кортни Кокс также уверенно прокомментировала будущее Моники Геллер: "Я думаю, что Моника будет соревноваться с другими матерями и будет стараться превзойти их. Будь то распродажа выпечки в школе или что-то еще. То есть, я имею в виду, что она бы все равно раздражала всех, тем, что она хочет делать лучше всех".

Лиза Кудроу, например, считает, что Фиби живет в Коннектикуте с Майком и их детьми, и она отвечает за школьную программу по искусству.

"Чендлер был бы прекрасным отцом и замечательным автором комедий", – неожиданно прокомментировал Мэтью Перри.

По мнению Мэта Леблана Джои открыл бы сеть магазинов сэндвичей.

Дэвид Швиммер пошутил, что Рос обязательно вложил бы деньги в магазин сэндвичей Джои, вследствие чего потерял бы много своих сбережений.

Мэтью Перри также отметил, что сериал всегда будет оставаться актуальным, несмотря на возраст и регион проживания зрителей сериала. Ведь, по мнению актера, персонажи "Друзей" шутят о людях, основанных на персонажах, поэтому люди будут возвращаться снова и снова, чтоб смотреть сериал про самих себя.

Друзья: Воссоединение" 2021: смотрите комментарии для журнала People онлайн