Як повідомляє журнал People, повернувшись на студію Warner Bros., актори були здивовані тим, як детально були відтворені декорації серіалу. Все на своїх місцях, як і 17 років тому: холостяцька квартира Джої та Чендлера, квартира Моніки та Рейчел, навіть кафе Central Perk із завжди зарезервованим столиком біля легендарного помаранчевого дивану.

Актуально Офіційно: "Друзі" повертаються на екрани HBO Max – дата прем'єри

До кінця 10-го сезону серіалу "Друзі" були одним з найбільш рейтингових телешоу всіх часів. Тепер, вдруге з моменту виходу фіналу в 2004 році, шість акторів возз'єдналися на два дні, щоб відзняти новий епізод "Друзі: Возз'єднання" прем'єра якого відбудеться 27 травня на каналі HBO Max.

Потішно, що коли ми зібрались разом, в нас не було враження, ніби пройшло так багато часу. Ми продовжили з того місця, де зупинилися.

– каже Мет Леблан.

В новому епізоді актори згадають найцікавіші моменти фільмування шоу: від репетиційного читання "Епізоду з медузою" до переосмислення епічної вікторини з 4 сезону, коли Джої та Чендлер виграли квартиру Моніки та Рейчел. В спеціальному випуску возз'єднання також візьмуть участь спеціальні гості:

Різ Уізерспун (яка зіграла сестру Рейчел),

суперфанатка Леді Гага,

Девіда Бекхема

Джастіна Бібера.

Коли шість зірок вперше зустрілися разом на знімальному майданчику, спільною думкою акторів було:

"О, Боже, як ми це переживемо, не виплакавши всіх сліз?", – коментує Дженіфер Еністон.

Хоча спеціальний сценарій не написаний, кожен з акторів розповів про долю своїх персонажів.

"Я б запустила власну лінію одягу, невелику франшизу", – говорить Еністон про Рейчел.

Кортні Кокс також впевнено прокоментувала майбутнє Моніки Геллер: "Я думаю, що Моніка змагатиметься з іншими матерями і буде намагатися перевершити їх. Чи це розпродаж випічки в школі чи будь-що інше. Тобто, я маю на увазі, що вона б все одно дратувала усіх, тим, що вона хоче робити найкраще".

Ліза Кудров, наприклад, вважає, що Фібі живе в Коннектикуті з Майком та їхніми дітьми, і вона відповідає за шкільну програму з мистецтва.

"Чендлер був би прекрасним батьком та чудовим коміком", – неочікувано прокоментував Метью Перрі.

На думку Мета Леблана Джої відкрив би мережу магазинів сендвічів.

Девід Швіммер пожартував, що Рос обов'язково вклав би гроші в магазин сендвічів Джої, внаслідок чого втратив би багато своїх заощаджень.

Метью Перрі також зазначив, що серіал завжди залишатиметься актуальним, незважаючи на вік та регіон проживання глядачів серіалу. Адже, на думку актора, персонажі "Друзів" жартують про людей, заснованих на персонажах, тому люди будуть повертатися знову і знову, щоб дивитись серіал про самих себе.

"Друзі: Возз'єднання" 2021: дивіться коментарі для журналу People онлайн