О чем новый сериал "Моя любимая Страшко"

Эта картина – адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty, который в свое время стал самой успешной теленовеллой в истории, покорившей более чем 180 стран мира. Об этом сообщили редакции Кино 24 в официальном пресс-релизе от пресс-службы группы KAZKA.

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Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Она покажет реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале поднимут вопросы моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" собственным примером покажет, что красота – это не только внешние данные, но и качества, которые следует распознать с первых минут – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним меняется и героиня.

"Красивая сердцем" – песня-эксперимент для группы, ведь здесь манера пения фронтвумен Александры Зарицкой отличается от привычного звучания, как и сама музыка. Слушатель сталкивается с совершенно новым форматом, но все это объединяет привычная гармония и звуки свирели Дмитрия Мазуряка. У слушателя возникает ощущение единения с музыкой, с собой и окружающим миром, что также является одним из посылов сериала.

Группа KAZKA "Красивая сердцем" 2021: слушайте песню

"Идея и песня мне понравились сразу! Ведь я, как и каждая девушка, ощущаем сходство истории главной героини сериала с собственной жизнью. Неважно какой внешности человек и чем занимается – мы часто сталкиваемся с буллингом, объективизацией и невосприятием себя. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а основное – давала веру в себя. Ведь главное – быть красивым сердцем и иметь чистые мысли, а все остальное условности", – отметила певица Александра Зарицкая.