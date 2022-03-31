В заявлении представителей Оскара говорится, что Смита попросили покинуть церемонию после инцидента, но он отказался. Академия также заявила, что признает, что они "могли бы справиться с ситуацией по-другому".

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В последние дни Смита раскритиковали. Это произошло после того, как в воскресенье он ворвался на сцену Оскара и ударил Криса Рока, который грубо пошутил о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт-Смит.



Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит на Оскаре-2022 / Фото CNN

Заметим, что в понедельник Смит попросил прощения за свое поведение. Однако его извинений было недостаточно, чтобы подавить реакцию руководителей Академии, которые в среду, 30 марта, написали в письме, что они "расстроены и возмущены". А вот Рок еще не обсуждал этот вопрос публично.

Совет руководителей "инициировал дисциплинарное рассмотрение" в отношении господина Смита за нарушение Стандартов поведения академии, включая неуместный физический контакт, оскорбительное или угрожающее поведение, а также компрометацию академии,

– говорится в заявлении организации, стоящей за вручением Оскара.

По их словам, действия мистера Смита на церемонии вручения Оскара были шокированы и травмированы. Организаторы также извинились перед Роком.

Мистер Рок, мы извиняемся за то, что вы пережили на нашей сцене, и благодарим вас за вашу стойкость в тот момент,

– дополнили в заявлении.

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Еще одно заседание совета директоров должно состояться 18 апреля, и в настоящее время "Академия может принять любые дисциплинарные меры, которые могут включать отстранение от занятий, исключение или другие санкции, разрешенные Уставом и стандартами поведения".