У Декстера Моргана новый псевдоним и новая работа в девятом сезоне триллера "Декстер"

Официальный твитер-аккаунт сериала "Декстер" от Showtime поделился свежим анимационным изображением, которое раскрывает новые имя и профессию главного героя в новом сезоне сериала. А на Youtube появился короткий тизер с интригующим названием "Приятно познакомиться, Джим Линдси".

Канал Showtime спешит радовать поклонников "Декстера" свежим тизером девятого сезона. Мы снова видим в кадре главного героя рассказа в исполнении Майкла С. Холла. Но персонаж в новом городе, с новым именем и новой работой.

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Премьера 9 сезона сериала "Декстер" состоится осенью 2021 года.

О чем расскажет 9 сезон "Декстера"

Девятый сезон сосредоточится на жизни Декстера Моргана через десять лет после того, что произошло в восьмом сезоне. Психологический триллер расскажет, как главный герой попадает в неприятности в городке Айрон Лейк, штат Нью-Йорк. Персонажу Майкла С. Холла приходится выдавать себя за другого человека под псевдонимом – Джим Линдси. И он интригующе присматривается к ножам...

"Декстер" 9 сезон: смотрите тизер онлайн

В актерском составе официально заявлены:

Клэнси Браун,

Джейми Чанг,

Джулия Джонс.

Новым сезоном руководит шоураннер первых четырех сезонов Клайд Филлипс.