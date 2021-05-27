Канал Showtime поспішає тішити шанувальників "Декстера" свіжим тизером дев'ятого сезону. Ми знову бачимо у кадрі головного героя оповідання у виконанні Майкла Голла. Але персонаж в новому місті, з новим ім'я і новою роботою.
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Прем'єра 9 сезону серіалу "Декстер" відбудеться восени 2021 року.
Про що розповість 9 сезон "Декстера"
Дев'ятий сезон зосередиться на житті Декстера Моргана через десять років після того, що сталося у восьмому сезоні. Психологічний трилер розповість, як головний герой потрапляє у неприємності в містечку Айрон Лейк, штат Нью-Йорк. Персонажу Майкла Голла належить видавати себе за іншу людину під псевдонімом – Джим Ліндсі. І він інтригуюче приглядається до ножів...
"Декстер" 9 сезон: дивіться тизер онлайн
В акторському складі офіційно заявлені:
- Кленсі Браун,
- Джеймі Чанг,
- Джулія Джонс.
Новим сезоном керує шоураннер перших чотирьох сезонів Клайд Філліпс.