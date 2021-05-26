Реліз трейлера вийшов через місяць після оприлюднення першого тизерного відео за участю Пратта. В трейлері глядачі зможуть нарешті оцінити масштаб майбутньої всесвітньої катастрофи у науково-фантастичному бойовику від режисера Крістофера Маккея.
До теми Вийшов тизер фантастичного бойовика "Війна майбутнього": нова дата релізу
Світова прем'єра фільму "Війна майбутнього" відбудеться 2 липня 2021 року на Amazon Prime.
Що показали в трейлері Tomorrow War
Трейлер добре пояснює зав'язку конфлікту, який рухає сюжетом фільму. Громадян насильно втягують у війну в майбутньому, щоб уникнути повного зникнення людства. Кого не захопить сюжет бойовика про загрозу смерті усього живого?
Про що розповість сюжет фільму
Світ приголомшений від послання, яке привезла група мандрівників у часі з 2051 року: тридцять років потому людство програє глобальну війну проти смертоносного інопланетного виду. Єдина надія на виживання полягає в тому, щоб солдати та мирні жителі з теперішнього часу були перенесені в майбутнє і приєдналися до битви. Серед прийнятих на роботу вчитель середньої школи та сім'янин Ден Форестер (Кріс Пратт). Він сповнений рішучості, щоб врятувати світ для своєї маленької дочки. Ден об'єднується з блискучою вченою (Івонн Страховські) у відчайдушному прагненні переписати долю планети.
"Війна майбутнього" 2021: дивіться повний трейлер онлайн
У фільмі "Війна майбутнього" візьмуть участь такі актори, як:
- Кріс Пратт,
- Івонн Страховські,
- Джонатан Сіммонс,
- Бетті Гілпін,
- Сем Річардсон,
- Едвін Ходж,
- Жасмін Метьюз,
- юна Райан Кіра Армстронг,
- Кейт Пауерс.
Продюсерами фільму виступили Девід Еллісон (генеральний директор Skydance Media), Дана Голдберг (також продюсує "Лука" та "Місію нездійсненна 8"), Жуль Дейлі, Девід Ґойер і Адам Колбренер.
Виконавчими продюсерами фільму виступив сам Кріс Пратт, а також Роб Коен, Браян Олівер і Бредлі Дж. Фішер. Сценарій фільму написав Зак Дін.