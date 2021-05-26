Реліз трейлера вийшов через місяць після оприлюднення першого тизерного відео за участю Пратта. В трейлері глядачі зможуть нарешті оцінити масштаб майбутньої всесвітньої катастрофи у науково-фантастичному бойовику від режисера Крістофера Маккея.

До теми Вийшов тизер фантастичного бойовика "Війна майбутнього": нова дата релізу

Світова прем'єра фільму "Війна майбутнього" відбудеться 2 липня 2021 року на Amazon Prime.

Що показали в трейлері Tomorrow War

Трейлер добре пояснює зав'язку конфлікту, який рухає сюжетом фільму. Громадян насильно втягують у війну в майбутньому, щоб уникнути повного зникнення людства. Кого не захопить сюжет бойовика про загрозу смерті усього живого?

Про що розповість сюжет фільму

Світ приголомшений від послання, яке привезла група мандрівників у часі з 2051 року: тридцять років потому людство програє глобальну війну проти смертоносного інопланетного виду. Єдина надія на виживання полягає в тому, щоб солдати та мирні жителі з теперішнього часу були перенесені в майбутнє і приєдналися до битви. Серед прийнятих на роботу вчитель середньої школи та сім'янин Ден Форестер (Кріс Пратт). Він сповнений рішучості, щоб врятувати світ для своєї маленької дочки. Ден об'єднується з блискучою вченою (Івонн Страховські) у відчайдушному прагненні переписати долю планети.

"Війна майбутнього" 2021: дивіться повний трейлер онлайн

У фільмі "Війна майбутнього" візьмуть участь такі актори, як:

Кріс Пратт,

Івонн Страховські,

Джонатан Сіммонс,

Бетті Гілпін,

Сем Річардсон,

Едвін Ходж,

Жасмін Метьюз,

юна Райан Кіра Армстронг,

Кейт Пауерс.

Продюсерами фільму виступили Девід Еллісон (генеральний директор Skydance Media), Дана Голдберг (також продюсує "Лука" та "Місію нездійсненна 8"), Жуль Дейлі, Девід Ґойер і Адам Колбренер.

Виконавчими продюсерами фільму виступив сам Кріс Пратт, а також Роб Коен, Браян Олівер і Бредлі Дж. Фішер. Сценарій фільму написав Зак Дін.