Реліз трейлера вийшов через місяць після оприлюднення першого тизерного відео за участю Пратта. В трейлері глядачі зможуть нарешті оцінити масштаб майбутньої всесвітньої катастрофи у науково-фантастичному бойовику від режисера Крістофера Маккея.

До теми Вийшов тизер фантастичного бойовика "Війна майбутнього": нова дата релізу

Світова прем'єра фільму "Війна майбутнього" відбудеться 2 липня 2021 року на Amazon Prime.

Що показали в трейлері Tomorrow War

Трейлер добре пояснює зав'язку конфлікту, який рухає сюжетом фільму. Громадян насильно втягують у війну в майбутньому, щоб уникнути повного зникнення людства. Кого не захопить сюжет бойовика про загрозу смерті усього живого?

Про що розповість сюжет фільму 

Світ приголомшений від послання, яке привезла група мандрівників у часі з 2051 року: тридцять років потому людство програє глобальну війну проти смертоносного інопланетного виду. Єдина надія на виживання полягає в тому, щоб солдати та мирні жителі з теперішнього часу були перенесені в майбутнє і приєдналися до битви. Серед прийнятих на роботу вчитель середньої школи та сім'янин Ден Форестер (Кріс Пратт). Він сповнений рішучості, щоб врятувати світ для своєї маленької дочки. Ден об'єднується з блискучою вченою (Івонн Страховські) у відчайдушному прагненні переписати долю планети.

"Війна майбутнього" 2021: дивіться повний трейлер онлайн

У фільмі "Війна майбутнього" візьмуть участь такі актори, як:

  • Кріс Пратт,
  • Івонн Страховські,
  • Джонатан Сіммонс,
  • Бетті Гілпін,
  • Сем Річардсон,
  • Едвін Ходж,
  • Жасмін Метьюз,
  • юна Райан Кіра Армстронг,
  • Кейт Пауерс.

Продюсерами фільму виступили Девід Еллісон (генеральний директор Skydance Media), Дана Голдберг (також продюсує "Лука" та "Місію нездійсненна 8"), Жуль Дейлі, Девід Ґойер і Адам Колбренер.

Виконавчими продюсерами фільму виступив сам Кріс Пратт, а також Роб Коен, Браян Олівер і Бредлі Дж. Фішер. Сценарій фільму написав Зак Дін.

 