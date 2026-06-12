Достойный новый украинский сериал из 12 серий, который стоит посмотреть на выходных
Недавно в Украине состоялась премьера еще одного сериала, который действительно стоит посмотреть. Это детективный сериал под названием "Дело НБР".
Сериал сочетает в себе все, что нравится зрителям: увлекательный сюжет, сильный актерский состав и оптимальное количество эпизодов. В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, исполнителях главных ролей и других преимуществах этого кинопроекта.
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О чем сюжет сериала "Дело НБР"?
Сюжет этого детективного сериала разворачивается вокруг новосозданного отделения – Чрезвычайного бюро расследований. Это команда людей, готовых браться за самые сложные дела, от которых отказывается даже полиция. И каждое задание, которое попадает в это подразделение, представляет собой настоящее сочетание риска, загадок и вызовов.
Но самое интересное здесь – даже не сами преступления, а сотрудники бюро. Ведь у каждого из них есть своя сложная история прошлого. В то же время как специалисты они редко имеют себе равных.
"Дело НБР": смотрите онлайн анонс сериала
Особенно выделяется история ветерана Коваля, который возвращается с фронта и становится следователем. Именно он и возглавляет новое экспериментальное подразделение – Чрезвычайное бюро расследований.
Итак, команда профессионалов собирается вместе и, несмотря на собственные ошибки прошлого, учится работать как единое целое, искать компромиссы и достигать результата.
Почему стоит посмотреть сериал "Дело НБР"?
Этот сериал идеально подойдет для просмотра на выходных. Если вы ищете по-настоящему увлекательную историю, это может стать отличным вариантом. Всего – 12 эпизодов.
Главные роли исполнили украинские актеры:
- Сергей Стрельников– майор Коваль, руководитель спецподразделения, ветеран со своим кодексом чести;
- Иван Блиндар – программист-хакер по прозвищу "Лаки";
- Вера Кобзар – руководительница Ирина;
- Тамара Морозова– криминалист Аида;
- Михаил Дзюба– оперативник Славко, бывший военный;
- Анастасия Рула – гениальная девушка Нели;
- Дарья Творонович– авантюристка по прозвищу "Солнышко".
Съемочная группа:
- автор – Анастасия Лодкина;
- режиссер – Юлия Павлова;
- оператор – Сергей Ревуцкий.
Именно благодаря их работе сериал получился динамичным и таким, что удерживает внимание зрителя до последней серии.