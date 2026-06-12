Достойный новый украинский сериал из 12 серий, который стоит посмотреть на выходных

Недавно в Украине состоялась премьера еще одного сериала, который действительно стоит посмотреть. Это детективный сериал под названием "Дело НБР".

Сериал сочетает в себе все, что нравится зрителям: увлекательный сюжет, сильный актерский состав и оптимальное количество эпизодов. В материале 24 Канала расскажем больше о сюжете, исполнителях главных ролей и других преимуществах этого кинопроекта.

Смотрите также Звезда «Форсажа» Дуэйн «Скала» Джонсон встретился с украинками и шокировал неожиданным поступком

О чем сюжет сериала "Дело НБР"?

Сюжет этого детективного сериала разворачивается вокруг новосозданного отделения – Чрезвычайного бюро расследований. Это команда людей, готовых браться за самые сложные дела, от которых отказывается даже полиция. И каждое задание, которое попадает в это подразделение, представляет собой настоящее сочетание риска, загадок и вызовов.

Но самое интересное здесь – даже не сами преступления, а сотрудники бюро. Ведь у каждого из них есть своя сложная история прошлого. В то же время как специалисты они редко имеют себе равных.

"Дело НБР": смотрите онлайн анонс сериала

Особенно выделяется история ветерана Коваля, который возвращается с фронта и становится следователем. Именно он и возглавляет новое экспериментальное подразделение – Чрезвычайное бюро расследований.

Итак, команда профессионалов собирается вместе и, несмотря на собственные ошибки прошлого, учится работать как единое целое, искать компромиссы и достигать результата.

Почему стоит посмотреть сериал "Дело НБР"?

Этот сериал идеально подойдет для просмотра на выходных. Если вы ищете по-настоящему увлекательную историю, это может стать отличным вариантом. Всего – 12 эпизодов.

Главные роли исполнили украинские актеры:

Сергей Стрельников – майор Коваль, руководитель спецподразделения, ветеран со своим кодексом чести;

– майор Коваль, руководитель спецподразделения, ветеран со своим кодексом чести; Иван Блиндар – программист-хакер по прозвищу "Лаки";

– программист-хакер по прозвищу "Лаки"; Вера Кобзар – руководительница Ирина;

– руководительница Ирина; Тамара Морозова – криминалист Аида;

– криминалист Аида; Михаил Дзюба – оперативник Славко, бывший военный;

– оперативник Славко, бывший военный; Анастасия Рула – гениальная девушка Нели;

– гениальная девушка Нели; Дарья Творонович– авантюристка по прозвищу "Солнышко".

Съемочная группа:

автор – Анастасия Лодкина ;

; режиссер – Юлия Павлова ;

; оператор – Сергей Ревуцкий.

Именно благодаря их работе сериал получился динамичным и таким, что удерживает внимание зрителя до последней серии.