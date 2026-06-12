Серіал поєднує в собі все, що подобається глядачам: захопливий сюжет, сильний акторський склад і оптимальну кількість епізодів. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет, виконавців головних ролей та інші переваги цього кінопроєкту.

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Про що сюжет серіалу "Справа НБР"?

Сюжет цього детективного серіалу розгортається навколо новоствореного відділка – Надзвичайного бюро розслідувань. Це команда людей, готових братися за найскладніші справи, від яких відмовляється навіть поліція. І кожне завдання, що потрапляє до цього підрозділу, – це справжнє поєднання ризику, загадок і викликів.

Та найцікавіше тут – навіть не самі злочини, а працівники бюро. Адже кожен із них має власну складну історію минулого. Водночас як фахівці вони рідко мають собі рівних.

"Справа НБР": дивіться онлайн анонс серіалу

Особливо вирізняється історія ветерана Коваля, який повертається з фронту та стає слідчим. Саме він і очолює новий експериментальний підрозділ – Надзвичайне бюро розслідувань.

Тож команда професіоналів збирається разом і, попри власні помилки минулого, вчиться працювати як єдине ціле, шукати компроміси та досягати результату.

Чому варто подивитись серіал "Справа НБР"?

Цей серіал ідеально підійде для перегляду на вихідних. Якщо ви шукаєте справді захопливу історію, це може стати чудовим варіантом. Усього – 12 епізодів.

Головні ролі виконали українські актори:

Сергій Стрельніков – майор Коваль, керівник спецпідрозділу, ветеран із власним кодексом честі;

– майор Коваль, керівник спецпідрозділу, ветеран із власним кодексом честі; Іван Бліндар – програміст-хакер на прізвисько "Лакі";

– програміст-хакер на прізвисько "Лакі"; Віра Кобзар – керівниця Ірина;

– керівниця Ірина; Тамара Морозова – криміналістка Аїда;

– криміналістка Аїда; Михайло Дзюба – оперативник Славко, колишній військовий;

– оперативник Славко, колишній військовий; Анастасія Рула – геніальна дівчина Нелі;

– геніальна дівчина Нелі; Дар'я Творонович – авантюристка на прізвисько "Сонечко".

Знімальна команда:

авторка – Анастасія Лодкіна ;

; режисерка – Юлія Павлова ;

; оператор – Сергій Ревуцький.

Саме завдяки їхній роботі серіал вдалося зробити динамічним і таким, що тримає увагу глядача до останньої серії.