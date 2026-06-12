Цим дівчата поділились у мережі Threads та показали пам'ятну світлину. У матеріалі розповідаємо, який вчинок Двейна Джонсона зворушив українок.

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Українки зустрілись із Двейном "Скелею" Джонсоном: як це відбулось?

Українки, які нині перебувають на Гаваях, поділилися подією, яка запам'ятається їм на все життя. Дівчата розповіли, що зірка "Форсажу" Двейн "Скеля" Джонсон сидів буквально за сусіднім столиком.

Коли актор помітив, що вони його впізнали, не посоромився підійти та поспілкуватися. Ба більше – сам запропонував зробити спільне фото на пам'ять. Дівчат неабияк зворушив цей щирий і простий жест з боку актора. Тож очевидно, що цей день вони запам'ятають надовго.

Жити на Гаваях – це коли снідаєш за сусіднім столиком із Двейном Джонсоном. Він сам підійшов до нас, бо помітив, що ми його впізнали. Привітав мою подругу з днем народження та запропонував зробити фото. Я досі не можу в це повірити,

– йдеться у дописі.



Українки з Двейном Джонсоном / Фото із Threads

У коментарях чимало користувачів уже встигли порадіти за українок і засипати їх компліментами. Однак знайшлися й ті, хто скептично поставився до цієї історії та навіть припустив, що фото могло бути згенероване штучним інтелектом. У відповідь дівчата опублікували спільне відео з актором, на якому чітко видно, що їхня зустріч була цілком реальною.

Як Двейн Джонсон підтримує Україну?

Двейн "Скеля" Джонсон неодноразово підтримував Україну та українських військових. Зокрема, під час одного зі своїх тренувань він бажав українцям сили духу та витримки.

Від однієї Скелі до іншої. Брате, я посилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно завершив тренування і вважаю за доречне надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат, і це честь для мене,

– звернувся Джонсон до командира підрозділу Юрія Гаркавого, який має позивний Скеля.

Тож українці точно вдячні акторові за його громадянську позицію, яку він не боїться висловлювати знову і знову.