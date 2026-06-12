Тож у матеріалі 24 Каналу ми підготували для вас добірку фільмів, які допоможуть підтримати ментальний стан. Обирайте свого фаворита, відновлюйте внутрішній ресурс і робіть крок до свого найкращого життя.

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"Таємне життя Уолтера Мітті"

Цей високорейтинговий американський пригодницький комедійно-драматичний фільм вийшов на екрани у 2013 році. Стрічку зняли за однойменним романом Джеймса Тербера.

Сюжет розгортається навколо Уолтера Мітті – чоловіка, який живе звичайним життям: працює в офісі та мешкає у звичайному будинку.

"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак він має значно більше амбіцій і мрій, які здаються майже недосяжними. Та одного дня у його свідомості стається переломний момент, і він розуміє, що хоче стати головним героєм власного життя та змінитися назавжди.

"Щастя у волоссі"

Ще одна стрічка, яка може докорінно змінити ваше ставлення до життя, – "Щастя у волоссі". Це американська комедійна драма про жінку, у якої починає випадати волосся.

Здавалося б, нічого критичного, однак фільм закладає набагато глибший сенс, ніж може здатися на перший погляд.

"Щастя у волоссі": дивіться онлайн трейлер фільму

Це історія про те, що краса не завжди залежить від зовнішності – вона живе глибоко всередині кожного з нас. Тож головна героїня вирішує поголитися налисо, і відтоді її життя набуває абсолютно нових барв.

"Завжди кажи "так""

Ця історія ідеально підійде для тих, хто давно замислюється над змінами у своєму житті. Американо-британський романтичний фільм вийшов у 2008 році. Головну роль у ньому виконав легендарний Джим Керрі.

Сюжет розгортається навколо депресивного головного героя, який звик постійно всьому відмовляти: друзям, які кличуть його кудись, чи можливості спробувати щось нове.

Однак один день змінює абсолютно все. Відтепер він вирішує відповідати "так" на всі життєві виклики й дивитися, куди це його приведе.

"Завжди кажи "так"": дивіться онлайн трейлер фільму

Шукайте серед цих стрічок історію, яка зачепить особливі струни вашої душі. Обирайте фільм для перегляду та підтримайте себе у моменти труднощів, сумнівів чи в дні, коли стоїте на життєвому роздоріжжі.