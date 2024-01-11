Узнайте в материале, согласилась ли полиция с результатами медиков и какие факторы повлекли за собой смерть Мэттью Перри.

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Полиция Лос-Анджелеса официально закрыла дело о смерти

Так, полиция Лос-Анджелеса согласилась с выводами медиков, представленных после проведенного вскрытия. Смерть актера из сериала "Друзья" была признана случайным и вызванным острым влиянием кетамина.

Также были отмечены ишемическая болезнь сердца и влияние бупренорфина – лекарства, которое используется для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, как факторы, способствовавшие смерти актера вследствие утопления.

Мэтью Перри умер 28 октября: что известно

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет.

Актер утонул в своем доме в джакузи.

Предполагают, что Мэттью предсказал свою гибель. В преддверии трагического события звезда культового сериала "Друзья" опубликовал фотографию, на которой отдыхает в джакузи, точно там же, где через несколько дней его тело было найдено без признаков жизни.

Актер признавал ранее, что избегал просмотра сериала "Друзья", поскольку это напоминало ему о тяжелых периодах его жизни. Во время съемок актер переживал пик своей наркозависимости.

Впрочем, зрители обожают этот культовый ситком. В частности, роль, которую сыграл Мэттью Перри – смешного и саркастического Чендлера. Так что мир будет скучать по этому актеру.