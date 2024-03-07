Известно, что во время съемок настоящие патроны случайно попали в пистолет, который использовал актер Алек Болдуин в одной из своих сцен. Узнайте, какой приговор вынесли реквизитору ленты и что сказали родные погибшей.

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Суд признал Анну Гутьеррес-Рид виновной в смерти украинки

Анна Гутьеррес-Рид может быть заключена до трех лет по обвинениям, предъявленным в суде. Сторона обвинения предоставила доказательства того, что реквизитор взяла из дома в штат Нью-Мексико коробку со своими боевыми патронами, эти патроны нечаянно смешались с холостыми во время съемок.

Родственники Галины Гатчинс, ее родители и сестра, довольны таким решением суда в отношении реквизитора.

Вследствие халатности и неосмотрительности Гутьеррес-Рид, боевой патрон оказался заряженным в реквизитный револьвер, которым пользовался Алек Болдуин в одной из сцен.

Кстати, актера Алека Болдуина также ждет судебное разбирательство в связи с обвинением в непредумышленном убийстве. Правда, теперь его адвокаты могут аргументировать, что боевой патрон попал на съемочную площадку по халатности Гутьеррес-Рид и их клиент не имел возможности об этом знать.

Смертельный инцидент на съемках фильма "Ржавчина": что известно

Тогда, во время репетиции движения с револьвером, главный актер и продюсер фильма Алек Болдуин нажал на спусковой крючок.

Оказалось, что оружие было заряжено боевым патроном. В результате пуля убила украинского оператора Галину Гатчинс и вызвала ранение режиссеру фильма Джоэлу Соузи.