Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание CNN. Первые новости о диагнозе Брюса появились еще в феврале 2023 года, а теперь Деми Мур поделилась подробностями его состояния на сегодня.

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Деми Мур о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса

Несмотря на то, что Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год, и после развода их пути разошлись, актриса не прекращает поддерживать контакт с бывшим мужем и его новой семьей. Они имеют трех дочерей – Румер, Скаут и Таллула, которые сейчас активно поддерживают своего отца в его борьбе с болезнью. Мур подчеркивает, что для нее важно оставаться частью жизни Уиллиса, несмотря на прошлые отношения.

Деми отметила, что на сегодня Брюс находится в "очень стабильном состоянии", хотя его болезнь остается тяжелым испытанием.

Я никому бы подобного не пожелала. Это большая потеря, но есть и невероятная красота и дары, которые могут прийти из этого,

– отметила актриса.

Мур не скрывает, что ей очень трудно наблюдать за тем, как ее бывший муж борется с болезнью. Несмотря на это она отмечает, что важно принимать близких такими, какими они есть сейчас.

"Я уже говорила об этом раньше, но я действительно искренне в это верю. Всем, кто с этим сталкивается, очень важно принимать близких такими, какими они есть сейчас", – сказала Деми Мур.

Деми отметила, что, что Уиллис остается в хороших отношениях с семьей, и его близкие люди делают все возможное, чтобы он чувствовал себя комфортно.