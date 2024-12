Черно-белая картинка и ностальгические саундтреки – это идеальный вариант для просмотра на праздники. 24 Канал собрал лучшие старые рождественские фильмы, ставшие классикой.

К слову Что посмотреть в декабре: 3 лучшие фильмы для уютных зимних вечеров

"Эта прекрасная жизнь" (1946)

В канун Рождества Джордж Бейли из-за проблем и долга задумывается о самоубийстве. Он пожертвовал своими амбициями и мечтами ради брата и семьи, а сейчас хочет прыгнуть с моста. На помощь приходит ангел-хранитель, который показывает, как городок жил бы без него.

"Это прекрасная жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Чудо на 34-й улице" (1947)

Актер, который должен был играть Санта Клауса, накануне рождественского парада оказывается навеселе. Организаторы уговаривают стать Сантой прохожего пожилого мужчину Криса. Он соглашается, а впоследствии так вживается в роль, что остается работать в магазине. Крис напоминает родителям, детям и всему городу о магии Рождества.

"Чудо на 34-й улице": смотрите трейлер онлайн

"Рождественская история" (1983)

События семейной комедии происходят в декабре 1940 года. Взрослый Ральфи Паркер вспоминает, как он праздновал Рождество в 9 лет. Фильм состоит из серии истории, которые происходили перед праздником и рассказывает о семье Паркеров в вымышленном городе. Одна из историй показывает, как Ральфи хочет получить желанный рождественский подарок.

"Рождественская история": смотрите трейлер онлайн

"Жена епископа" (1947)

Накануне Рождества жена и дочь епископа Брогхэма надеются на внимание со стороны отца и мужа. Перед праздником он снова занят сбором средств на храм и проводит время в молитве. Вдруг в городе появляется незнакомец, который называет себя ангелом с небес. Чудеса, которые начинают происходить, напоминают епископу, что действительно важно в жизни.

"Жена епископа": смотрите трейлер онлайн

"Встреть меня в Сент-Луисе" (1944)

Рождественский музыкальный фильм рассказывает об успешном бизнесмене Смите, который живет со своей женой, дочерьми, сыном, дедушкой и служанкой. Одна из дочерей влюблена в парня из соседнего дома. Другая переписывается с одним кавалером, а кокетничает с другим. Когда отец получает предложение переехать в другой город, это становится проблемой для всех.

"Встреть меня в Сент-Луисе": смотрите трейлер онлайн

К слову, именно в этой ленте впервые прозвучал трек Have Yourself a Merry Little Christmas, который сейчас является одной из лучших рождественских песен.