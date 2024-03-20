Экс-супруга Брюса Уиллиса чувственно поздравила бывшего с 69-летием: трогательные фото

19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 69 лет. Знаменитая актриса Деми Мур поздравила своего бывшего мужа, с которым была 13 лет в браке.

Экс-жена крепкого орешка опубликовала трогательные фото с актером. Поклонники растрогались и написали слова благодарности за то, что знаменитости подают любящий пример воспитания детей даже после развода.

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Деми Мур поздравила своего экс-возлюбленного

Бывшая жена Брюса Уиллиса, известная голливудская актриса Деми Мур, нежно поздравила его с днем рождения. Она опубликовала их совместные фотографии в инстаграме и тепло обратилась к Уиллису в честь его 69-летием.

С днем рождения, БУ! Мы любим тебя и очень за тебя благодарны,

– написала актриса.

В комментариях поклонники отметили Уиллиса и Мур как лучший пример отношений между родителями после развода. Вот, что пишут поклонники:

"Спасибо за то, что вы подаете любящий пример воспитания детей даже после развода. Вы помогаете своим детям больше, чем думаете",

"Мне очень нравится, что, хотя Брюс и Деми в разводе, они любят и уважают друг друга как родители, бабушка и дедушка",

"Вы потрясающие",

"Их отношения – самая сладкая вещь в мире".

Деми Мур и Брюс Уиллис развелись после 13 лет в браке

После развода с голливудской звездой Брюсом Уиллисом, американская актриса Деми Мур осталась с ним в прекрасных отношениях. Они прожили вместе в браке 13 лет, во время которого Мур родила их трех дочерей – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) и Таллулу Белль (1994).

Главной причиной развода, вероятно, было то, что Деми хотела вернуться к своей профессии, тогда как Брюс хотел видеть ее в роли хозяйки.

Но, несмотря на это, после развода супруги сумели сохранить теплые отношения. Кроме того, актриса поддерживает связь с женой Брюса. Они все вместе часто проводят выходные и праздники, а во время карантина даже жили вместе.