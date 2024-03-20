Ексдружина міцного горішка опублікувала зворушливі фото з актором. Прихильники розчулились та написали слова подяки за те, що знаменитості подають люблячий приклад виховання дітей навіть після розлучення.

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Демі Мур привітала свого екскоханого

Колишня дружина Брюса Вілліса, відома голлівудська актриса Демі Мур, ніжно привітала його з днем народження. Вона опублікувала їх спільні фотографії в інстаграмі й тепло звернулась до Вілліса на честь його 69-річчям.

З днем народження, БУ! Ми любимо тебе і дуже за тебе вдячні,

– написала актриса.

У коментарях шанувальники відзначили Вілліса і Мур як найкращий приклад стосунків між батьками після розлучення. Ось, що пишуть прихильники:

"Дякую за те, що ви подаєте люблячий приклад виховання дітей навіть після розлучення. Ви допомагаєте своїм дітям більше, ніж думаєте",

"Мені дуже подобається, що, хоча Брюс і Демі в розлученні, вони люблять і поважають одне одного як батьки, бабуся і дідусь",

"Ви неймовірні",

"Їхні стосунки – найсолодша річ у світі".

Демі Мур та Брюс Вілліс розлучились після 13 років у шлюбі

Після розлучення з голлівудською зіркою Брюсом Віллісом, американська акторка Демі Мур залишилася з ним у чудових стосунках. Вони прожили разом у шлюбі 13 років, під час якого Мур народила їх трьох дочок – Румер Гленн (1988), Скаут ЛаРу (1991) та Таллулу Белль (1994).

Головною причиною розлучення, ймовірно, було те, що Демі хотіла повернутися до своєї професії, тоді як Брюс бажав бачити її в ролі господині.

Та, не зважаючи на це, після розлучення подружжя зуміло зберегти теплі стосунки. Крім того, актриса підтримує зв'язок з дружиною Брюса. Вони всі разом часто проводять вихідні та свята, а під час карантину навіть жили разом.