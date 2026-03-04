Ее просто не узнать: как изменилась с начала своей карьеры легендарная актриса Деми Мур

Деми Мур – яркий пример того, как годы могут лишь украшать. Американская актриса заметно изменилась с начала своей карьеры, однако эти изменения безоговорочно пошли ей на пользу.

Сегодня сложно поверить, сколько лет этой изысканной и ухоженной женщине. В материале 24 Канала рассказываем, как трансформировалась Деми Мур в течение лет и как она выглядит сейчас.

Рекомендуем Как меняется в кадре украинская актриса Лариса Руснак: впечатляющие фотосравнения

Как изменилась Деми Мур за годы своей карьеры?

Деми Мур получила огромный успех еще в 1980-х годах. Сейчас актрисе 63 года, и она имеет роскошный вид на красных дорожках и самых престижных кинопремиях мира. В 90-х она стала настоящей иконой после выхода фильмов "Призрак", "Непристойное предложение" и других громких лент.



Деми Мур в фильме "Призрак" / Кадр из фильма

Тогда Деми Мур имела несколько иной вид, чем сегодня: более мягкие черты лица, естественную красоту без яркого макияжа. Впоследствии ее узнаваемой "изюминкой" стали длинные гладкие волосы, минималистичные образы и безупречно ухоженная кожа.

И хотя в медиа не раз обсуждали возможные косметологические вмешательства, актриса из года в год демонстрирует изысканность и уверенность в себе.

Изменения прослеживаются и в ее творчестве. Если в начале карьеры она часто воплощала образ роковой красавицы, то сегодня выбирает более глубокие, драматические роли.

Недавно Деми Мур удивила поклонников новым имиджем – актриса подстригла короткий боб выше плеч, о чем сообщило издание People. Это стало неожиданностью, ведь многие привыкли видеть ее с длинными волосами.

Это большое изменение для Деми – мы никогда раньше не видели ее такой. Она имеет очень стильный вид – непринужденный и современный. И это прекрасно подчеркивает ее индивидуальность,

– отметил стилист по прическам.

В каких фильмах можно увидеть Деми Мур?

Деми Мур сыграла в абсолютно разножанровых лентах, которые принесли ей мировую славу. Среди самых известных фильмов такие ленты:

"Призрак",

"Непристойное предложение",

"Стриптиз",

"Солдат Джейн",

"Раскрывая Гарри" и другие.

Кроме того, в 2025 году она была номинирована на премию Оскар за роль в фильме "Субстанция" – ленте в жанре сатирического боди-хоррора. В этом фильме Деми Мур исполнила главную роль, а многие кинокритики называли ее одной из самых сильных в карьере актрисы.