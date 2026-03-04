Сьогодні складно повірити, скільки років цій вишуканій та доглянутій жінці. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як трансформувалася Демі Мур протягом років і який вигляд вона має нині.

Як змінилась Демі Мур за роки своєї кар'єри?

Демі Мур здобула шалений успіх ще у 1980-х роках. Нині акторці 63 роки, і вона має розкішний вигляд на червоних доріжках та найпрестижніших кінопреміях світу. У 90-х вона стала справжньою іконою після виходу фільмів "Привид", "Непристойна пропозиція" та інших гучних стрічок.



Демі Мур у фільмі "Привид" / Кадр із фільму

Тоді Демі Мур мала дещо інший вигляд, ніж сьогодні: м'якші риси обличчя, природну красу без яскравого макіяжу. Згодом її впізнаваною "родзинкою" стало довге гладке волосся, мінімалістичні образи та бездоганно доглянута шкіра.

І хоча в медіа не раз обговорювали можливі косметологічні втручання, акторка з року в рік демонструє вишуканість і впевненість у собі.

Зміни простежуються і в її творчості. Якщо на початку кар'єри вона часто втілювала образ фатальної красуні, то сьогодні обирає більш глибокі, драматичні ролі.

Нещодавно Демі Мур здивувала прихильників новим іміджем – акторка підстригла короткий боб вище плечей, про що повідомило видання People. Це стало несподіванкою, адже багато хто звик бачити її з довгим волоссям.

Це велика зміна для Демі – ми ніколи раніше не бачили її такою. Вона має дуже стильний вигляд – невимушений і сучасний. І це чудово підкреслює її індивідуальність,

– зазначив стиліст із зачісок.

У яких фільмах можна побачити Демі Мур?

Демі Мур зіграла в абсолютно різножанрових стрічках, які принесли їй світову славу. Серед найвідоміших фільмів такі стрічки:

"Привид",

"Непристойна пропозиція",

"Стриптиз",

"Солдат Джейн",

"Розкриваючи Гаррі" та інші.

Крім того, у 2025 році вона була номінована на премію Оскар за роль у фільмі "Субстанція" – стрічці в жанрі сатиричного боді-горору. У цьому фільмі Демі Мур виконала головну роль, а чимало кінокритиків називали її однією з найсильніших у кар'єрі акторки.