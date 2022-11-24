Чтобы лучше понять культуру США: лучшие фильмы со сценами Дня благодарения

Многие украинцы после 24 февраля уехали в США, где праздник День благодарения – один из самых главных. Чтобы передать праздничную атмосферу, смотрите культовые и современные ленты со сценами с праздничной индейкой.

День благодарения отмечают каждый год в последний четверг ноября. Традиционно в этот день в США семья собирается за праздничным обедом и благодарит Бога за все дары, которые получили в течение года. Как это происходит – можете посмотреть в фильмах.

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Лучшие фильмы о Дне благодарения в США

Люди

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Фильм основан на пьесе Стивена Карама и отмечен премией Тони. В центре сюжета – Эрик Блейк, собравший три поколения своей семьи, чтобы отпраздновать День Благодарения в квартире своей дочери. За столом семья начинает рассказывать о кошмарах и глубочайших семейных страхах.

"Люди" 2021: смотрите трейлер

Пора на праздник

Слоун и Джексон планировали спасти Рождество друг друга. Девушка уже устала отбиваться от родственников, часто напоминающих ей о том, что она одинокая женщина, которая не способна найти себе пару. А Джексон наконец-то решил, что готов для серьезных отношений. Удастся ли им следовать плану, или это Рождество принесет немного больше, чем флирт под елку?

"Пара на праздники" 2020: смотрите трейлер фильма

День Друземдяки

У двух лучших друзей были планы на тихий День Благодарения, но все быстро меняется, когда на их вечеринку набежать целая группа людей, которых они не ожидали. Как может выйти из-под контроля один праздник? Узнаете после просмотра фильма.

"День Друземдяки" 2020: смотрите трейлер

Маленькие женщины

"Маленькие женщины" – это не совсем фильм, посвященный Дню Благодарения, но большая часть его событий происходит во время праздников и канун Рождества, и есть много сцен за столом, чтобы дать вам чувство уюта и заставить вас чувствовать благодарность за каждый прожитый день.

"Маленькие женщины" 2019: смотрите трейлер онлайн

День благодарения

В центре сюжета – разведенный Пол Эммерсон, который вместе с детьми планирует посетить свою тетю Клей. Однако старшая дочь со временем понимает, что в этом забытом Богом месте нет сети, а также интернета и света. А в лесу рядом с домом обитают странные существа.

"День благодарения" 2015: смотрите трейлер онлайн

Знакомство с Факерами 2

События происходят уже после долгожданной свадьбы главных героев. Все счастливы, тем более Гейлорд Факер беременна. Заботы в ожидании первенца приводят в дом еще больший хаос. Но почему-то больше всего паникует тесть и его предродовая истерия придает еще большие хлопоты.

Это уже третий фильм из серии о веселой факерской семье. Ведь картина "Знакомство с Факерами" в 2004 году стала сиквелом ленты в 2000 году "Знакомство с родителями".

"Знакомство с Факерами 2" 2010: смотрите трейлер онлайн

Вам письмо

По сюжету Кэтлинн Келли унаследовала книжный магазин от матери и вкладывает в его развитие все время. Однако неподалеку от Джо Фокс открывает новый магазин с книгами, что может привести его конкурентку к банкротству. И хотя пара в жизни являются врагами, в сети они переписываются, открывая самые большие секреты жизни.

"Вам письмо" 1998: смотрите трейлер