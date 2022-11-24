День подяки відзначають щороку в останній четвер листопада. Традиційно у цей день в США сім’я збирається за святковим обідом і дякують Богові за всі дари, які отримали протягом року. Як це відбувається – можете переглянути у фільмах.

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Найкращі фільми про День подяки в США

До речі. Про історію заснування свята, його традиції читайте у нас. А якщо не знаєте, як приготувати найважливішу страву цього дня в США – маємо для вас перевірений рецепт.

Люди

Фільм ґрунтується на п'єсі Стівена Карама та відзначений премією Тоні. У центрі сюжету – Ерік Блейк, який зібрав три покоління своєї родини, щоб відсвяткувати День Подяки у квартирі своєї дочки. За столом сім’я починає розповідати про кошмари та найглибші сімейні страхи.

"Люди" 2021: дивіться трейлер

Пара на свята

Слоун і Джексон запланували врятувати Різдво один одного. Дівчина вже втомилася відбиватися від родичів, які часто нагадують їй про те, що вона самотня жінка, яка не здатна знайти собі пару. А Джексон нарешті вирішив, що готовий для серйозних стосунків. Чи вдасться їм слідувати плану, чи це Різдво принесе трохи більше, ніж флірт під ялинку?

"Пара на свята" 2020: дивіться трейлер фільму

День Друзямдяки

У двох найкращих друзів були плани на тихий День Подяки, але все швидко змінюється, коли на їхню вечірку набігти ціла група людей, на яких вони не очікували. Як може вийти з-під контролю одне свято? Дізнаєтесь після перегляду фільму.

"День Друзямдяки" 2020: дивіться трейлер

Маленькі жінки

"Маленькі жінки" – це не зовсім фільм, присвячений Дню Подяки, але більша частина його подій відбувається під час свят та напередодні Різдва, і є багато сцен за столом, щоб дати вам відчуття затишку і змусити вас відчувати вдячність за кожен прожитий день.

"Маленькі жінки" 2019: дивіться трейлер онлайн

День подяки

У центрі сюжету – розлучений Пол Еммерсон, який разом із дітьми планує відвідати свою тітку Клей. Проте старша донька згодом розуміє, що у цьому забутому Богом місці немає мережі, а також інтернету та світла. А в лісі поряд з будинком мешкають дивні істоти.

"День подяки" 2015: дивіться трейлер онлайн

Знайомство з Факерами 2

Події відбуваються вже після довгоочікуваного весілля головних героїв. Усі щасливі, тим більше Гейлорд Факер вагітна. Турботи в очікуванні первістка приводять у дім ще більший хаос. Але чомусь найбільше панікує тесть і його передпологова істерія додає ще більших клопотів.

Це вже третій фільм з серії про веселу родину Факерів. Адже картина "Знайомство з Факерами" 2004 року стала сиквелом стрічки 2000 року "Знайомство з батьками".

"Знайомство з Факерами 2" 2010: дивіться трейлер онлайн

Вам лист

За сюжетом Кетлінн Келлі успадкувала книжкову крамницю від матері та вкладає в її розвиток весь час. Однак неподалік Джо Фокс відкриває новий магазин з книгами, що може призвести його конкурентку до банкрутства. І хоч пара в житті є ворогами, в мережі вони листуються, відкриваючи найбільші секрети життя.

"Вам лист" 1998: дивіться трейлер