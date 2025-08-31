В Украине и во всем мире 31 августа неофициально отмечают День блога или День блогера. Блогинг уже давно стал отдельной профессией, которая известна каждому. Для многих эта деятельность даже вышла за пределы соцсетей.

Многие украинские блогеры успели заявить о себе не только в ютубе или тиктоке, но и на большом экране. Кино 24 расскажет о звездах соцсетей, которые попробовали себя в кино.

Михаил Лебига

Один из самых популярных украинских стримеров принял участие в новогодней комедии "Собрание ОСМД". Фильм показывает жителей многоквартирного дома, которые собираются, чтобы обсудить покупку генератора. Но соседям никак не удается договориться, а старые споры перерастают в огромный конфликт.

Миша Лебига сыграл Кирилла, одного из жителей дома, который обычно молча "сидит" в телефоне и не понимает, что происходит вокруг. До того в ленте появился его собака Майкл.



Миша Лебига / Фото "ТыКиев"

Богдан Шелудяк

Блогер появился в известном фильме "Любовь и блогеры". События комедии происходят в городке Кагарлык, где кипят страсти накануне выборов мэра. Чтобы поднять свой рейтинг и привлечь внимание, мэр, претендующий на переизбрание, приглашает к себе звезд инстаграма.

Богдан Шелудяк стал одним из самых ярких персонажей среди блогеров в этом кино. Также в ленте засветились Анна Тринчер, Роман Свечкоренко и Ксения Манекен.



Богдан Шелудяк / Фото Нового канала

Данил Повар

Комик и блогер испытал себя в роли актера в фильме "Песики" с Лесей Никитюк. Лента рассказывает об эгоистичной карьеристке и ярой холостячке Яне, которая не может построить стабильные отношения из-за своего характера. Ситуация меняется, когда девушка случайно накладывает на себя заклятие – все ее любовники превращаются в собачек.

Одного из таких любовников и сыграл Данил Повар. Для него это был первый такой опыт.



Данил Повар / Фото "Люкс ФМ"