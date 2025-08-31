В Україні та всьому світі 31 серпня неофіційно відзначають День блогу або День блогера. Блогінг вже давно став окремою професією, що відома кожному. Для багатьох ця діяльність навіть вийшла за межі соцмереж.

Чимало українських блогерів встигли заявити про себе не тільки у ютубі чи тіктоці, але й на великому екрані. Кіно 24 розповість про зірок соцмереж, які спробували себе в кіно.

Михайло Лебіга

Один з найпопулярніших українських стримерів взяв участь у новорічній комедії "Збори ОСББ". Фільм показує жителів багатоквартирного будинку, які збираються, щоб обговорити купівлю генератора. Але сусідам ніяк не вдається домовитися, а старі суперечки переростають у величезний конфлікт.

Міша Лебіга зіграв Кирила, одного з жителів будинку, який зазвичай мовчки "сидить" у телефоні й не розуміє, що відбувається навколо. До того у стрічці з'явився його собака Майкл.



Богдан Шелудяк

Блогер з'явився у відомому фільмі "Любов та блогери". Події комедії відбуваються у містечку Кагарлик, де киплять пристрасті напередодні виборів мера. Щоб підняти свій рейтинг та привернути увагу, мер, який претендує на переобрання, запрошує до себе зірок інстаграму.

Богдан Шелудяк став одним з найяскравіших персонажів серед блогерів у цьому кіно. Також у стрічці засвітилися Анна Трінчер, Роман Свечкоренко та Ксенія Манекен.



Даніл Повар

Комік і блогер випробував себе в ролі актора у фільмі "Песики" з Лесею Нікітюк. Стрічка розповідає про егоїстичну кар'єристку та затяту холостячку Яну, яка не може побудувати стабільні стосунки через свій характер. Ситуація змінюється, коли дівчина випадково накладає на себе закляття – всі її коханці перетворюються на песиків.

Одного з таких коханців і зіграв Даніл Повар. Для нього це був перший такий досвід.



