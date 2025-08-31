Чимало українських блогерів встигли заявити про себе не тільки у ютубі чи тіктоці, але й на великому екрані. Кіно 24 розповість про зірок соцмереж, які спробували себе в кіно.

Михайло Лебіга

Один з найпопулярніших українських стримерів взяв участь у новорічній комедії "Збори ОСББ". Фільм показує жителів багатоквартирного будинку, які збираються, щоб обговорити купівлю генератора. Але сусідам ніяк не вдається домовитися, а старі суперечки переростають у величезний конфлікт.

Міша Лебіга зіграв Кирила, одного з жителів будинку, який зазвичай мовчки "сидить" у телефоні й не розуміє, що відбувається навколо. До того у стрічці з'явився його собака Майкл.



Богдан Шелудяк

Блогер з'явився у відомому фільмі "Любов та блогери". Події комедії відбуваються у містечку Кагарлик, де киплять пристрасті напередодні виборів мера. Щоб підняти свій рейтинг та привернути увагу, мер, який претендує на переобрання, запрошує до себе зірок інстаграму.

Богдан Шелудяк став одним з найяскравіших персонажів серед блогерів у цьому кіно. Також у стрічці засвітилися Анна Трінчер, Роман Свечкоренко та Ксенія Манекен.



Даніл Повар

Комік і блогер випробував себе в ролі актора у фільмі "Песики" з Лесею Нікітюк. Стрічка розповідає про егоїстичну кар'єристку та затяту холостячку Яну, яка не може побудувати стабільні стосунки через свій характер. Ситуація змінюється, коли дівчина випадково накладає на себе закляття – всі її коханці перетворюються на песиків.

Одного з таких коханців і зіграв Даніл Повар. Для нього це був перший такий досвід.



