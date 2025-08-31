Многие украинские блогеры успели заявить о себе не только в ютубе или тиктоке, но и на большом экране. Кино 24 расскажет о звездах соцсетей, которые попробовали себя в кино.

Михаил Лебига

Один из самых популярных украинских стримеров принял участие в новогодней комедии "Собрание ОСМД". Фильм показывает жителей многоквартирного дома, которые собираются, чтобы обсудить покупку генератора. Но соседям никак не удается договориться, а старые споры перерастают в огромный конфликт.

Богдан Шелудяк

Блогер появился в известном фильме "Любовь и блогеры". События комедии происходят в городке Кагарлык, где кипят страсти накануне выборов мэра. Чтобы поднять свой рейтинг и привлечь внимание, мэр, претендующий на переизбрание, приглашает к себе звезд инстаграма.

Богдан Шелудяк стал одним из самых ярких персонажей среди блогеров в этом кино. Также в ленте засветились Анна Тринчер, Роман Свечкоренко и Ксения Манекен.



Данил Повар

Комик и блогер испытал себя в роли актера в фильме "Песики" с Лесей Никитюк. Лента рассказывает об эгоистичной карьеристке и ярой холостячке Яне, которая не может построить стабильные отношения из-за своего характера. Ситуация меняется, когда девушка случайно накладывает на себя заклятие – все ее любовники превращаются в собачек.

Одного из таких любовников и сыграл Данил Повар. Для него это был первый такой опыт.



