Многие украинские блогеры успели заявить о себе не только в ютубе или тиктоке, но и на большом экране. Кино 24 расскажет о звездах соцсетей, которые попробовали себя в кино.
Михаил Лебига
Один из самых популярных украинских стримеров принял участие в новогодней комедии "Собрание ОСМД". Фильм показывает жителей многоквартирного дома, которые собираются, чтобы обсудить покупку генератора. Но соседям никак не удается договориться, а старые споры перерастают в огромный конфликт.
Миша Лебига сыграл Кирилла, одного из жителей дома, который обычно молча "сидит" в телефоне и не понимает, что происходит вокруг. До того в ленте появился его собака Майкл.
Миша Лебига / Фото "ТыКиев"
Богдан Шелудяк
Блогер появился в известном фильме "Любовь и блогеры". События комедии происходят в городке Кагарлык, где кипят страсти накануне выборов мэра. Чтобы поднять свой рейтинг и привлечь внимание, мэр, претендующий на переизбрание, приглашает к себе звезд инстаграма.
Богдан Шелудяк стал одним из самых ярких персонажей среди блогеров в этом кино. Также в ленте засветились Анна Тринчер, Роман Свечкоренко и Ксения Манекен.
Богдан Шелудяк / Фото Нового канала
Данил Повар
Комик и блогер испытал себя в роли актера в фильме "Песики" с Лесей Никитюк. Лента рассказывает об эгоистичной карьеристке и ярой холостячке Яне, которая не может построить стабильные отношения из-за своего характера. Ситуация меняется, когда девушка случайно накладывает на себя заклятие – все ее любовники превращаются в собачек.
Одного из таких любовников и сыграл Данил Повар. Для него это был первый такой опыт.
Данил Повар / Фото "Люкс ФМ"