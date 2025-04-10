6 невероятных фильмов о братьях и сестрах, которые можно смотреть всей семьей

Братья и сестры – самые родные люди, которых не выбирают, поэтому часто им приходится искать общий язык и проходить от ссор до близости. Фильмы о них показывают сложности, которые бывают в семье. Братья и сестры в кино имеют свой особый путь, а связь с родными помогает им пережить жизненные испытания и невзгоды.

В Украине и мире 10 апреля празднуют День братьев и сестер. К этой трогательной дате Кино 24 подготовило подборку фильмов о жизни и отношениях родных.

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"Маленькие женщины" (2019)

Это фильм о крепкой сестринской связи во время взросления. События происходят в Массачусетсе в 19 веке, где четыре сестры имеют свои уникальные жизненные пути. Это путешествие от подросткового возраста к женственности, первая влюбленность и испытания, борьба с давлением со стороны общества и семейный долг. Фильм показывает, как каждая сестра имеет свои приключения, но это не разрушает их отношения.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

"Братья Блюз" (1980)

Известная музыкальная комедия рассказывает о братьях, которые хотят собрать 5 тысяч долларов для сиротского дома, где они выросли – дом могут закрыть из-за неуплаты долга. Ребята готовы восстановить группу, в которой они играли раньше, и выступить с благотворительными концертами. Братья дополняют друг друга, а химия между актерами создала один из лучших дуэтов братьев и сестер в истории кино.

"Братья Блюз": смотрите трейлер онлайн

"Ловушка для родителей" (1998)

Сестры-близняшки Холли и Паркер, которых разделили из-за развода, хотят воссоединить своих родителей. Когда девушки попадают в один летний лагерь, они придумывают план – поменяться местами, чтобы семья снова была вместе. Неустанное желание девушек объединить семью как нельзя лучше показывает сестринскую связь. Это лучшее изображение близнецов в кино, ведь одной актрисе (Линдси Лохан) удалось показать разные характеры и прихоти девушек.

"Ловушка для родителей": смотрите трейлер онлайн

"Человек дождя" (1988)

В центре сюжета – материалистический эгоист Чарли, который вдруг обнаруживает, что отец оставил большую часть своего имения старшему брату. О нем Чарли даже не догадывался, ведь он много лет был в приюте. Теперь братьям время познакомиться – их путешествие навсегда изменит жизнь. Эта лента о том, как эгоизм превращается в принятие и бескорыстие.

"Человек дождя": смотрите трейлер онлайн

"Летнее время" (2008)

После своего 75-летия умирает Элен – мать троих детей. Сыновьям Фредерику и Джереми и дочери Адриен придется решить, что делать с наследством покойной. Оказывается, что каждый по-своему видит будущее семейных реликвий. Это яркий и реалистичный взгляд на семью, потерю и жизнь.

"Летнее время": смотрите трейлер онлайн

"Можешь рассчитывать на меня" (2000)

Личная жизнь матери-одиночки Саманты переполнена разнообразными событиями. На ее работе в банке появляется новый босс, также трудности с воспитанием сына, отношения с бойфрендом и братом. В этом фильме исследуют динамику в отношениях взрослых брата и сестры, здесь есть ощущение ностальгии и сантименты. Ведь несмотря на возраст, Саманта любит своего брата и привязана к нему.

"Можешь рассчитывать на меня": смотрите трейлер онлайн