Фильм появился на Netflix в среду, 9 апреля. Кино 24 подробнее расскажет, что стоит знать о ленте, в которой соединились юмор, романтика и темы любви и дружбы.

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Сюжет комедии "Когда ты выйдешь замуж?"

В центре – талантливая искусствовед Ксения. Она прекрасно разбирается в картинах, но совсем не знает, как выбирать хороших мужчин. Ее долгожданная свадьба внезапно срывается – все из-за измены жениха.

Давняя подруга Ксении хочет помочь ей забыть о депрессии. Они отправляются в авантюрное путешествие в солнечную Хорватию. Там их ждут не только курортные интрижки и веселые приключения, но и криминальные гонки.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите трейлер онлайн

Как создавали фильм и что известно об актерском составе

Режиссером ленты стал Алексей Комаровский.

Мы осознали, как важно продемонстрировать миру, что даже во время войны мы способны работать, сохранять нашу киноиндустрию и искать возможности для ее развития вместе с западными партнерами,

– рассказывал режиссер.

К производству фильма присоединилось четыре страны: Украина, Хорватия, Латвия и Словакия. Съемки проходили в три этапа – сначала в Киеве, затем во Львове и Хорватии, а именно старинном городке Ровинь.

Ведущие роли получили звезды украинского кино – Наталья Денисенко, Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк. На экранах также появился Павел Текучев и хорватский актер Домагой Янкович.

Кому понравится фильм

Кто не успел посмотреть "Когда ты выйдешь замуж?" в украинском прокате, теперь имеет возможность увидеть фильм на Netflix. Он понравится тем, кто любит легкое кино с красивыми пейзажами, романтическими сценами и украинскими саундтреками.