Фільм з'явився на Netflix у середу, 9 квітня. Кіно 24 детальніше розповість, що варто знати про стрічку, в якій поєдналися гумор, романтика й теми любові та дружби.

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Сюжет комедії "Коли ти вийдеш заміж?"

У центрі – талановита мистецтвознавиця Ксенія. Вона прекрасно розуміється на картинах, але зовсім не знає, як обирати хороших чоловіків. Її довгоочікуване весілля раптово зривається – все через зраду нареченого.

Давня подруга Ксенії хоче допомогти їй забути про депресію. Вони вирушають в авантюрну подорож до сонячної Хорватії. Там їх чекають не тільки курортні інтрижки й веселі пригоди, але й кримінальні перегони.

"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться трейлер онлайн

Як створювали фільм і що відомо про акторський склад

Режисером стрічки став Олексій Комаровський.

Ми усвідомили, як важливо продемонструвати світу, що навіть під час війни ми здатні працювати, зберігати нашу кіноіндустрію та шукати можливості для її розвитку разом із західними партнерами,

– розповідав режисер.

До виробництва фільму долучилося чотири країни: Україна, Хорватія, Латвія та Словаччина. Знімання відбувалися у три етапи – спершу у Києві, потім у Львові й Хорватії, а саме старовинному містечку Ровінь.

Провідні ролі отримали зірки українського кіно – Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк. На екранах також з'явився Павло Текучев та хорватський актор Домагой Янкович.

Кому сподобається фільм

Хто не встиг подивитися "Коли ти вийдеш заміж?" в українському прокаті, тепер має нагоду побачити фільм на Netflix. Він сподобається тим, хто любить легке кіно з красивими пейзажами, романтичними сценами та українськими саундтреками.