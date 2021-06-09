Смех не без причины: лучшие комедии ко Дню друзей

Дружба – сильное и глубокое понятие. Нужно ценить тех людей, с которыми ты можешь чувствовать себя комфортно, с которыми в любой момент можно поделиться как горькой слезой, так и искренним смехом. Да последнего пусть у каждого будет больше! К Международному дню друзей 2021 редакция кино 24 подготовила подборку самых смешных фильмов, которая точно поразит каждого киномана.

Выбирайте лучший для себя фильм из нашей подборки и смотрите со своими друзьями.

К теме 5 фильмов 90-х, которые мы не устаем пересматривать

"Мадам парфюмер"

Les parfums

2019Франция6,5

Главная героиня – "нос", как она сама о себе говорит. Она создает духи и работает со многими крупными компаниями. Ее новый водитель, Гийом, заинтересовался ее работой, но не в восторге от ее темпераментного и эгоистичного характера. Какими будут их отношения – смотрите в романтической комедии.

"Мадам парфумер" 2019: смотреть трейлер к фильму онлайн

"Загадочное убийство"

Murder Mystery

2019США

По сюжету, в самолете, когда Ник уснул, Одри знакомится с миллиардером, и тот сразу же приглашает их на семейную вечеринку, которая состоится на роскошной яхте. Пара, не раздумывая, соглашается. Во время веселого празднования все присутствующие узнают, что состояние богатенького дяди достанется его новой молодой жене, а не близким родственникам. В этот момент на яхте исчезает свет, а когда появляется – гости вечеринки замечают убитого миллиардера, который так и не успел завещать богатство своей возлюбленной. Ник и Одри понимают, что именно они будут подозреваемыми в убийстве, поэтому они начинают собственное расследование. Он вспоминает все навыки работы полисменом, а она – острые сюжеты детективных фильмов.

"Загадочное убийство" 2019: смотреть трейлер к фильму онлайн

"Война с дедушкой"

The War with Grandpa

2020США, Великобритания , Канада5,6

Непревзойденная комедия расскажет об американце Джеке, который после потери жены не видел смысла для жизни. Его дочь решила сама ухаживать за ним и пригласила мужчину жить в ее доме. С этого и начинаются забавные приключения, ведь внук Джека отнюдь не рад такому гостю. Борьба за свободную комнату между родственниками вышла из-под контроля и превратилась в ожесточенную войну, которая до слез рассмешила сеть.

"Война с дедушкой" 2020: смотрите трейлер к фильму

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"Аферистка"

I Care a Lot

2021США, Великобритания6,3

Успешная юристка, Марла Грейсон, блестяще использует людей под видом заботы о них. Однажды, так цинично "обдирая" пожилых людей, она наталкивается на "жемчужину" – женщину, с которой будет не все так просто. Очередная выходка главной героини закончится настоящим испытанием и превратится в игру на выживание.

"Аферистка" 2021: смотрите трейлер

"Круэлла"

Cruella

2021США, Великобритания7,4

Все события фильма "Круэлла" будут происходить в Лондоне в 1970 годах. Там молодая швея Эстелла устроится на работу и будет изготавливать одежду, которую разрабатываюет баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

"Круэлла" 2021: смотрите трейлер

"Еще по одной"

Druk

2020Дания, Швеция, Нидерланды7,8

Зрителю предлагают историю о четырех приятелях-учителях, которые испытывают теорию счастья в зависимости от дозы алкоголя. В теории, о которой идет речь, человек от рождения страдает от недостатка алкоголя. Поэтому, если каждый день употреблять определенную ограниченную дозу алкоголя, можно постоянно чувствовать себя счастливым. Мужчины погружаются в водоворот алкогольных приключений, которые со временем становится трудно контролировать.

"Еще по одной" 2020: смотреть трейлер фильма онлайн

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"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Palm Springs

2020США, Гонконг7,4

По сюжету, Найлз уже несколько десятков лет просыпается в один и тот же день и по-новому проживает измену любимой девушки на свадьбе их друзей. Но однажды в петлю времени попадает сестра невесты, которая меняет ход событий. Курьезные приключения, безумные выходки и отчаянное стремление вернуться к привычной жизни: миллионы зрителей уже оценили комедию "Зависнуть в Палм-Спрингс".

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер к комедии

"Друзья: Воссоединение"

Friends: The Reunion

2021США8,2

Сериал "Друзья" выходил в эфир с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и одним из лучших комедийных сериалов за всю историю телевидения. В 2021 году, спустя 17 лет, звезды еще раз встретились на съемочной площадке, где воссоздали старые декорации квартир персонажей и даже кафе Central Perk. Друзья вспоминали старые шутки, смешные моменты из сериала и поделились воспоминаниями о работе.

"Друзья: Воссоединение" 2021: смотрите официальный трейлер