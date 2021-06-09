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До теми 5 фільмів 90-х, які ми не втомлюємось передивлятись

"Мадам парфумер"

Рік: 2019

Країна: Франція

Рейтинг IMDb: 6,5

​Оригінальна назва: Les parfums

Головна героїня – "ніс", як вона сама про себе каже. Вона створює парфуми і працює з багатьма великими компаніями. Її новий водій, Гійом, зацікавився її роботою, але не в захваті від її темпераментного та егоїстичного характеру. Якими будуть їхні відносини – дивіться у романтичній комедії.

"Мадам парфумер" 2019: дивитися трейлер до фільму онлайн

"Загадкове вбивство"

Рік: 2019

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6

Оригінальна назва: Murder Mystery

За сюжетом, у літаку, коли Нік заснув, Одрі знайомиться з мільярдером і той одразу ж запрошує їх на сімейну вечірку, яка відбудеться на розкішній яхті. Пара, не роздумуючи, погоджується. Під час веселого святкування усі присутні дізнаються, що статки багатенького дядька дістануться його новій молодій дружині, а не близьким родичам. У цей момент на яхті зникає світло, а коли з'являється – гості вечірки помічають вбитого мільярдера, який так і не встиг заповісти багатство своїй коханій. Нік та Одрі розуміють, що саме вони будуть підозрюваними у вбивстві, тому вони розпочинають власне розслідування. Він згадує усі навички роботи полісменом, а вона – гострі сюжети детективних фільмів.

"Загадкове вбивство" 2019: дивитися трейлер до фільму онлайн

"Війна з дідусем"

Рік: 2020

Країна: США, Велика Британія, Канада

Рейтинг IMDb: 5,6

Оригінальна назва: The War with Grandpa

Неперевершена комедія розповість про американця Джека, який після втрати дружини не бачив сенсу для життя. Його донька вирішила сама доглядати за ним та запросила чоловіка жити у її домі. З цього і починаються кумедні пригоди, адже внук Джека аж ніяк не радий такому гостю. Боротьба за вільну кімнату між родичами вийшла з-під контролю та перетворилась на запеклу війну, що до сліз розсмішила мережу.

"Війна з дідусем" 2020: дивіться трейлер до фільму

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"Аферистка"

Рік: 2021

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 6,3

Оригінальна назва: I Care a Lot

Успішна юристка, Марла Грейсон, блискуче використовує людей під виглядом турботи про них. Одного разу, так цинічно «обдираючи» літніх людей, вона натрапляє на "перлину" – жінку, з якою буде не все так просто. Чергова витівка головної героїні закінчиться справжнім випробуванням і перетвориться на гру виживання.

"Аферистка" 2021: дивіться трейлер

"Круелла"

Рік: 2021

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Cruella

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

"Круелла" 2021: дивіться трейлер

"Ще по одній"

Рік: 2020

Країна: Данія, Швеція, Нідерланди

Рейтинг IMDb: 7,8

Оригінальна назва: Druk

Глядачу пропонують історію про чотирьох приятелів-вчителів, які випробовують теорію щастя у залежності від дози алкоголю. В теорії, про яку йдеться, людина від народження страждає від нестачі алкоголю. Тому, якщо кожного дня вживати певну обмежену дозу алкоголю, можна постійно відчувати себе щасливим. Чоловіки поринають у вир алкогольних пригод, які з часом стає важко контролювати.

"Ще по одній" 2020: дивитись трейлер фільму онлайн

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"Зависнути в Палм-Спрінгс"

Рік: 2020

Країна: США, Гонконг

Рейтинг IMDb: 7,4

Оригінальна назва: Palm Springs

За сюжетом, Найлз вже кілька десятків років прокидається в один і той же день та по-новому проживає зраду коханої дівчини на весіллі їхніх друзів. Але одного дня у петлю часу потрапляє сестра нареченої, яка змінює хід подій. Курйозні пригоди, шалені витівки й відчайдушне прагнення повернутись до звичного життя: мільйони глядачів вже оцінили комедію "Зависнути в Палм-Спрінгс".

"Зависнути в Палм-Спрінгс": дивіться трейлер до комедії

"Друзі: Возз'єднання"

Рік: 2021

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8,2

Оригінальна назва: Friends: The Reunion

Серіал "Друзі" виходив в ефір з 1994 по 2004 роки, він вважається культовим та одним з кращих комедійних серіалів за всю історію телебачення. У 2021 році, через 17 років, зірки ще раз зустрілися на знімальному майданчику, де відтворили старі декорації квартир персонажів й, навіть, кафе Central Perk. Друзі гадали старі жарти, смішні моменти з серіалу та поділилися спогадами про роботу.

"Друзі: Возз'єднання" 2021: дивіться офіційний трейлер