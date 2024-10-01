Стремление к свободе и сила духа в каждой минуте: 10 замечательных украинских фильмов о казаках

Эпоха казачества – славный период в украинской истории. Упоминания о казаках всегда вызывают восхищение, ведь они стали символом свободы, храбрости и несокрушимости характера. Истории об этих смелых воинах актуальны и в нынешний период, ведь именно казаками мы часто называем современных украинских защитников.

1 октября в Украине не только День защитника и защитницы, но и День казачества. Редакция Кино 24 подготовила 10 фильмов об этой эпохе, которые стоит посмотреть – от смешных комедий до исторических драм.

Обратите внимание 5 важных украинских фильмов ко Дню защитников и защитниц Украины, от которых мурашки по телу

"Пропавшая грамота" (1972)

Фильм Бориса Ивченко рассказывает о казаках, которые едут в Петербург к царице с важным заданием – передать грамоту от своего гетмана. Побратимов в этом пути будут ждать интересные и иногда мистические приключения.

Создание ленты завершили в 1972 году, но из-за советской цензуры ее отложили "на полку" более чем на 10 лет. Только в 80-х эту комедию, что является одним из лучших фильмов в истории украинского кино, показали зрителям.

"Пропавшая грамота": смотрите трейлер онлайн

"Гетманские клейноды" (1993)

Картина Леонида Осыки создана по мотивам повести Богдана Лепкого. События происходят через два года после смерти Богдана Хмельницкого, когда его сын Юрий убирает с должности гетмана Выговского. Дочь Богдана Елена вместе со сторонниками отца стремится спасти символы его власти и независимости государства – гетманские клейноды.

Красноречивая историческая драма поднимает тематику кризиса во власти и важности объединения.

"Гетманские клейноды": смотрите фильм онлайн

"Огнем и мечом" (1999)

Ежи Гоффман снял фильм о восстании запорожских казаков, вспыхивающих под лидерством Богдана Хмельницкого в Речи Посполитой. В бою сталкиваются воины Запорожской Сечи и крымские татары и армия польского короля Владислава. На этом фоне у шляхтича Яна Скшетульского и Хелены Курцевич развивается роман.

Главную роль исполнил Богдан Ступка: он в свое время сравнил фильм с культовым кино "Унесенные ветром", где история личности и любовная линия разворачиваются на фоне войны.

"Огнем и мечом": смотрите отрывок онлайн

"Молитва за гетмана Мазепу" (2001)

Картина показывает диалог двух исторических противоположностей - российского императора Петра I, что разоряет саркофаг Ивана Мазепы, и самого гетмана, который встает из могилы, чтобы рассказать о своей жизни.

Фильм Юрия Ильенко – это первый полнометражный и крупнобюджетный фильм за годы независимости Украины. Его представили на Берлинском кинофестивале в феврале 2002.

"Молитва за гетмана Мазепу": смотрите трейлер онлайн

"Черная рада" (2002)

Фильм создан по мотивам одноименного романа Пантелеймона Кулиша, рассказывающий о непростом периоде времен Руины. После смерти Богдана Хмельницкого за звание гетмана борются Аким Сомко и Иван Брюховецкий. Казаков ожидает Черная рада – кульминация политической борьбы.

"Черную раду" снимали как телесериал, его транслировали в 2000 году. Премьера не имела успеха: каналы проигнорировали, а Первый национальный показал его в крайне неудобное время. Поэтому в 2002 году большую часть работы вырезали и переоформили в фильм.

"Черная рада": смотрите трейлер онлайн

"Мамай" (2003)

Дипломный фильм Олеся Санина рассказывает щемящую историю любви казака, которого раненым на поле находит молодая татарка. Девушка спасает парня, а впоследствии пара женится.

Режиссер имел целью создать ленту без стереотипных образов украинской культуры, а с глубокими подтекстами. Фильм создан на основе древнего украинского и крымскотатарского фольклора.

"Мамай": смотрите трейлер онлайн

"Богдан-Зиновий Хмельницкий" (2006)

В центре сюжета фильма – Национально-освободительная война украинцев против польской шляхты. Это борьба не только в боях с саблями, но и на дипломатическом и культурном уровнях. Лента рассказывает о самом тяжелом моменте войны - битве под Збаражем, когда Хмельницкому приходится делать сложный выбор после измены крымского хана.

Фильм-эпопея рождался 7 лет и сначала задумывался как сериал. Из-за нехватки финансов приняли решение снять односерийный фильм.

"Богдан-Зиновий Хмельницкий": смотрите фильм онлайн

"Адская хоругвь или Рождество Казацкое" (2019)

Фильм основан на сказке Сашка Лирника. В центре сюжета – храбрый и честный казак Семен. Черт заключает пари с апостолом Петром, что ему удастся до Рождества поймать и удержать парня – в этом случае все казаки навеки погибнут. Черту удается украсть Семена. Чтобы получить свободу, он должен выполнить дьявольское задание.

Сашко Лирник одобрительно высказался о фильме, одновременно отзывы от украинских кинокритиков были разнообразными. Но большинство отметило позитив и веселье в тематической рождественской сказке о казаках.

"Адская хоругвь или Рождество Казацкое": смотрите трейлер онлайн

"Толока" (2020)

В Екатерину влюбилось сразу трое казаков. Она станет женой лишь того, кто освободит из плена ее брата. Никому не удается этого сделать, поэтому Екатерина ждет свою родную кровинку несколько веков, не старея. Это рассказ-притча о трагических и героических страницах истории Украины.

Это экранизация баллады Тараса Шевченко. "Толока" – вторая лента после "Киборгов", вышедшая в партнерстве с фондом "Вернись живым. Средства с продажи билетов перечислили на нужды украинских военных.

"Толока": смотрите трейлер онлайн

"Максим Оса и золото Песоголовца" (2022)

События фильма Игоря Баранько разворачиваются в 1636 году. Максим Оса – хорунжий Корсунского полка, ждет в корчме дань от польского короля. Вместо собратьев с золотом, в кабак заходит казак с пустыми руками. Максим Оса отправляется на поиски остальных и находит казаков убитыми. Став подозреваемым, сечевик должен разгадать загадочную смерть собратьев и найти золото.

Главную роль Максима Осы исполнил настоящий герой Василий Кухарский – актер, ставший в ряды ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Он получил тяжелое ранение в сентябре 2023 года, умер в декабре в одной из больниц Киева.

"Максим Оса и золото Песиголовца": смотрите трейлер онлайн

Казачество в украинской культуре – это символ борьбы за свободу. Рекомендуем посмотреть эти фильмы, чтобы окунуться в мир их эпохи.