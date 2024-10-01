1 жовтня в Україні не лише День захисника й захисниці, але й День козацтва. Редакція Кіно 24 підготувала 10 фільмів про цю епоху, які варто переглянути – від смішних комедій до історичних драм.

Зверніть увагу 5 важливих українських фільмів до Дня захисників і захисниць України, від яких мурахи по тілу

"Пропала грамота" (1972)

Фільм Бориса Івченка розповідає про козаків, що їдуть у Петербург до цариці з важливим завданням – передати грамоту від свого гетьмана. Побратимів у цьому шляху чекатимуть цікаві та подекуди містичні пригоди.

Створення стрічки завершили у 1972 році, але через радянську цензуру її відклали "на полицю" на понад 10 років. Лише у 80-х цю комедію, що є одним з найкращих фільмів в історії українського кіно, показали глядачам.

"Пропала грамота": дивіться трейлер онлайн

"Гетьманські клейноди" (1993)

Картина Леоніда Осики створена за мотивами повісті Богдана Лепкого. Події відбуваються через два роки після смерті Богдана Хмельницького, коли його син Юрій прибирає з посади гетьмана Виговського. Донька Богдана Олена разом з прибічниками батька прагне врятувати символи його влади та незалежності держави – гетьманські клейноди.

Промовиста історична драма підіймає тематику кризи у владі та важливості об'єднання.

"Гетьманські клейноди": дивіться фільм онлайн

"Вогнем і мечем" (1999)

Єжи Гоффман зняв фільм про повстання запорізьких козаків, що спалахують під лідерством Богдана Хмельницького в Речі Посполитій. У бою стикаються воїни Запорізької Січі й кримські татари та армія польського короля Владислава. На цьому тлі у шляхтича Яна Скшетульського та Гелени Курцевич розвивається роман.

Головну роль виконав Богдан Ступка: він свого часу порівняв фільм з культовим кіно "Віднесені вітром", де історія особистості та любовна лінія розгортаються на тлі війни.

"Вогнем і мечем": дивіться уривок онлайн

"Молитва за гетьмана Мазепу" (2001)

Картина показує діалог двох історичних протилежностей - російського імператора Петра I, що плюндрує саркофаг Івана Мазепи, та самого гетьмана, який встає з могили, щоб розповісти про своє життя.

Фільм Юрія Іллєнка – це перший повнометражний і великобюджетний фільм за роки незалежності України. Його представили на Берлінському кінофестивалі у лютому 2002.

"Молитва за гетьмана Мазепу": дивіться трейлер онлайн

"Чорна рада" (2002)

Фільм створений за мотивами однойменного роману Пантелеймона Куліша, що розповідає про непростий період часів Руїни. Після смерті Богдана Хмельницького за звання гетьмана борються Яким Сомко та Іван Брюховецький. Козаків очікує Чорна рада – кульмінація політичної боротьби.

"Чорну раду" знімали як телесеріал, його транслювали у 2000 році. Прем'єра не мала успіху: канали проігнорували, а Перший національний показав його у вкрай незручний час. Тож у 2002 році більшу частину роботи вирізали та переоформили у фільм.

"Чорна рада": дивіться трейлер онлайн

"Мамай" (2003)

Дипломний фільм Олеся Саніна розповідає щемливу історію кохання козака, якого пораненим на полі знаходить молода татарка. Дівчина рятує хлопця, а згодом пара одружується.

Режисер мав на меті створити стрічку без стереотипних образів української культури, а з глибокими підтекстами. Фільм створений на основі давнього українського і кримськотатарського фольклору.

"Мамай": дивіться трейлер онлайн

"Богдан-Зиновій Хмельницький" (2006)

У центрі сюжету фільму – Національно-визвольна війна українців проти польської шляхти. Це боротьба не тільки у боях з шаблями, але й на дипломатичному та культурному рівнях. Стрічка розповідає про найважчий момент війни - битву під Збаражем, коли Хмельницькому доводиться робити складний вибір після зради кримського хана.

Фільм-епопея народжувався 7 років та спершу задумувався як серіал. Через брак фінансів ухвалили рішення зняти односерійний фільм.

"Богдан-Зиновій Хмельницький": дивіться фільм онлайн

"Пекельна хоругва або Різдво Козацьке" (2019)

Фільм заснований на казці Сашка Лірника. У центрі сюжету – хоробрий та чесний козак Семен. Чорт б'ється об заклад з апостолом Петром, що йому вдасться до Різдва зловити й утримати парубка – у цьому разі всі козаки навіки загинуть. Чорту вдається украсти Семена. Щоб отримати свободу, він має виконати диявольське завдання.

Сашко Лірник схвально висловився про фільм, водночас відгуки від українських кінокритиків були різноманітними. Та більшість відзначила позитив і веселість у тематичній різдвяній казці про козаків.

"Пекельна хоругва або Різдво Козацьке": дивіться трейлер онлайн

"Толока" (2020)

У Катерину закохалось одразу троє козаків. Вона стане дружиною лиш того, хто визволить з полону її брата. Нікому не вдається цього зробити, тож Катерина чекає на свою рідну кровинку кілька століть, не старіючи. Це розповідь-притча про трагічні та героїчні сторінки історії України.

Це екранізація балади Тараса Шевченка. "Толока" – друга стрічка після "Кіборгів", що вийшла у партнерстві з фондом "Повернись живим. Кошти з продажу квитків перерахували на потреби українських військових.

"Толока": дивіться трейлер онлайн

"Максим Оса та золото Песиголовця" (2022)

Події фільму Ігоря Баранька розгортаються у 1636 році. Максим Оса – хорунжий Корсунського полку, що чекає у корчмі на данину від польського короля. Замість побратимів із золотом, до шинку заходить козак з порожніми руками. Максим Оса вирушає на пошуки решти й знаходить козаків убитими. Ставши підозрюваним, січовик має розгадати загадкову смерть побратимів і віднайти золото.

Головну роль Максима Оси виконав справжній герой Василь Кухарський – актор, що став до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Він зазнав важкого поранення у вересні 2023 року, помер у грудні в одній з лікарень Києва.

"Максим Оса та золото Песиголовця": дивіться трейлер онлайн

Козацтво в українській культурі – це символ боротьби за свободу. Рекомендуємо переглянути ці фільми, щоб зануритися у світ їхньої епохи.