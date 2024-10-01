Щоб відзначити цю подію, ми зібрали п'ять важливих українських фільмів, які викликають сильні емоції й залишають мурашки по тілу. Обирайте стрічку з добірки Кіно 24 та насолоджуйтесь переглядом в цей особливий для українців день.

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Українські фільми до Дня захисників та захисниць України

"Кіборги"

Український повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит розповідає про одну з найважливіших та найбільш трагічних сторінок війни на Донбасі – оборону Донецького аеропорту. Ця стрічка займає 82-гу позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, і не дарма, адже її сюжет торкається серця кожного глядача.

Події розгортаються у 2014 році, коли Україна переживає складний період новітньої історії – активну фазу війни на Донбасі. Фільм зосереджується на групі українських військових, які героїчно захищають Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва, попри чисельну перевагу ворога. Протягом чотирьох місяців вони утримують об'єкт, який має стратегічне значення, навіть тоді, коли ворог вже повідомляє про нібито його захоплення.

За сюжетом, нова стратегічна група вперше прибуває до аеропорту з метою провести там наступні два тижні, захищаючи країну від вторгнення. У цій команді є різні люди: музикант, син заможних батьків, прості хлопці, які мають спільну мету – захистити свою країну і забезпечити безпеку для своїх матерів, дружин, дівчат і сестер.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей фільм показує не лише військові дії, але й людські драми, сповнені мужності, жертовності та віри. Він відображає незламність українських воїнів, які до останнього боролися за свою землю, своїх близьких і майбутнє своєї країни. Стрічка надихає і нагадує про силу єдності та відвагу кожного, хто стоїть на захисті рідної землі.

"Черкаси"

Український художній фільм режисера Тимура Ященка розповідає історію про героїчну оборону морського тральщика "Черкаси", заблокованого російськими військовими у бухті Донузлав під час анексії Криму в березні 2014 року. Фільм відтворює події, які стали символом відважної боротьби українських військових за суверенітет своєї країни.

Головними героями є Мишко та Лев – двоє хлопців із села, які з різних причин опиняються на борту воєнного корабля Військово-Морських Сил України "Черкаси". Коли події Майдану 2014 року змінюють політичну ситуацію в Україні, Янукович втікає з країни, а в Криму з'являються "зелені чоловічки", починається окупація півострова російськими військами.

"Черкаси": дивіться онлайн трейлер фільму

У той час, коли екіпаж тральщика "Черкаси" проходить навчання, ситуація в Криму стає критичною. Корабель повертається на свою базу в порт, але вже виявляється заблокованим в озері Донузлав – єдиний вихід до Чорного моря закритий через затоплені кораблі. Один за одним українські кораблі змушені капітулювати, не маючи можливості продовжувати боротьбу.

Проте екіпаж "Черкас" відмовляється здатися і чинить опір ворогу. Попри безнадійну ситуацію, вони продовжують боротьбу, захищаючи честь і незалежність України. Фільм відображає дух відваги та нескореності українських військових, які не схилилися перед агресором, і залишаються символом національної гордості.

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас""

Український повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченка розповідає про одну з найтрагічніших подій війни на Донбасі – бої за Іловайськ, які відбулися у серпні 2014 року. Фільм показує, як під час кровопролитних боїв українські захисники боролися за утримання міста.

За сюжетом командир штурмової групи батальйону "Донбас" з позивним БІШУТ отримує важке поранення під час боїв за місто Іловайськ. Попри всі шанси загинути, він якимось дивом залишається живий, але опиняється в окупованому місті, де його переслідують ворожі сили. За його пошуки береться російський офіцер РУНКОВ, який був призначений комендантом Іловайська. Для нього ця війна стала особистою трагедією, і він шукає не стільки справедливості, скільки помсти.

"Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"": дивіться онлайн трейлер фільму

Між двома героями розпочинається психологічна боротьба, де кожен із них намагається досягти своїх цілей. Проте з часом стає зрозуміло, що у пастці опинилися обидва – кожен по-своєму. Цей напружений сюжет порушує питання про моральність війни, особисті трагедії, які вона приносить, і те, як вона змінює людей. Фільм також підкреслює людську стійкість та силу духу в умовах, коли надія майже втрачена.

Це не лише історія про війну, а й про внутрішні битви, які кожен веде в собі. Іловайськ у фільмі стає символом боротьби за свободу та людську гідність, а також нагадуванням про жахи війни, які ніколи не повинні бути забуті.

"Ми були рекрутами"

Цей фільм-послання режисера Любомира Левицького є документальною стрічкою, поданою в художній формі. Він не лише відображає реальні події, але й стає мотиваційним фільмом-маніфестом для майбутніх рекрутів та світової аудиторії, які прагнуть краще зрозуміти, хто такі справжні герої сьогодення. У центрі уваги – воїни, що стоять на захисті світла, обороняючи свою землю та цінності.

Фільм розкриває характери восьми бійців 3-ї Окремої штурмової бригади (ОШБр). Він зображує їх не тільки як професійних військових, але і як звичайних людей із глибокими роздумами та прагненнями. Бійці постають перед глядачем не лише в ролі захисників, але і як філософи, які мріють про сім'ї, спокій та мирне майбутнє у своїй країні.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

У стрічці акцент зроблено на особистих історіях цих чоловіків, які щодня ризикують своїм життям заради свободи та незалежності. Це не лише хроніка війни, але й потужний заклик до світу – побачити в них справжніх героїв, які борються за мир, попри всі труднощі та виклики.

"Снайпер. Білий ворон"

Сюжет фільму розгортається у 2013 році. Головний герой, Микола, який є пацифістом і досить незвичайною людиною, вирішує провести екологічний експеримент. Він разом зі своєю вагітною дружиною Настею оселяється у саморобній Норі – в ямі, яку він вирив власноруч, на нещодавно придбаній ділянці землі поблизу Горлівки, що на Донеччині. Подружжя свідомо відмовляється від багатьох благ цивілізації, намагаючись показати, що жити в гармонії з природою можливо навіть у 21 столітті. Попри всі труднощі, пов'язані з таким способом життя, Микола та Настя щасливі, вірячи у свій проєкт і його позитивний вплив на людство.

Проте цей ідилічний і трохи наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Внутрішній спокій героя розбивається об жорстоку реальність війни. Бойовики вриваються в його життя, вбивають вагітну дружину Настю і спалюють його дім – ту саму Нору, яка була символом його мрій і переконань. Микола залишається абсолютно розбитим та спустошеним, не знаходячи пояснень для цієї жорстокості.

Не бачачи іншого виходу, він приймає доленосне рішення – вступає в добровольчий батальйон і стає снайпером. Його починають вважати дивацьким математиком, але завдяки своїй впертості й навичкам він швидко доводить, що може бути надійним і вартим поваги воїном. Через втрату і страждання Микола знаходить нову мету у житті, перетворюючись з пацифіста на рішучого борця за свою країну та її майбутнє.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед захисників України є ті, кому лише 19 років, і ті, кому вже 50. Вони різні за віком, статтю, походженням – хтось чоловік, а хтось жінка. Проте всі ці відмінності відходять на другий план, коли йдеться про найважливіше: їхню готовність пожертвувати своїм життям заради України. Вони встали на захист країни, щоб забезпечити її мирне майбутнє для всіх нас.

У День захисників та захисниць України варто згадати та подякувати кожному, хто в ці важкі часи твердо стоїть і стояв на захисті нашої держави. Їхній незламний дух, відданість і самопожертва є основою нашої незалежності та свободи.