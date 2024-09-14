В День украинского кино ничто не кажется лучшим для просмотра, чем украинские фильмы. Поэтому Кино 24 подготовило подборку современных лент, которые стоит посмотреть.

Интересно Что стоит знать о фильме "Ля Палисиада", который представит Украину на Оскаре-2025

"Люксембург, Люксембург" (2022)

События происходят в 2018 году. Братья-близнецы Рамил и Амил в исполнении участников группы Курган и Agregat, которые родом из города Лубны, едут в Люксембург, чтобы найти родного отца. Он покинул их еще в детстве.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер онлайн

"Уроки толерантности" (2023)

В семье из небольшого городка зарабатывает только мама – Надежда, которая работает учительницей. Муж только пьет пиво на диване, дочь мечтает об актерской карьере, а сын готов бить за любые проявления нетрадиционной ориентации. Семья все больше залезает в долги, а помочь им может специальная программа, по которой в свой дом нужно принять представителя ЛГБТ-сообщества.

"Уроки толерантности": смотрите трейлер онлайн

"Довбуш" (2023)

События разворачиваются в Карпатах в начале 18 века, где царит польская шляхта. Братья Довбуши убегают в горы в поисках свободы. Они становятся опрышками и готовы отомстить за убийства и притеснения своих родных. Вдруг братья разделяются: Иван стремится только к богатствам, а Олекса остается верным своим ценностям.

"Довбуш": смотрите трейлер онлайн

"Я работаю на кладбище" (2021)

В центре сюжета – Александр, который раньше был архитектором. Теперь он работает на кладбище и изготавливает памятники. Для заказа к нему приходят разные люди – у каждого своя история. Но даже у Александра есть тайна, из-за которой он не может почувствовать себя счастливым.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер онлайн

"Памфир" (2022)

События разворачиваются в приграничном селе в Черновицкой области. Глава семьи, который ранее занимался контрабандой, вернулся в родное село. Он наталкивается на трудности, что постигают его родных. Памфир – это прозвище, которое получает герой в своем селе. Его история постепенно раскрывается на протяжении фильма.

"Памфир": смотрите трейлер онлайн

"Атлантида" (2019)

В фильме представляют, каким могло бы быть будущее Донбасса. События происходят в 2025 году, оккупированные территории возвращаются в состав Украины, но они больше непригодны к жизни. Ветеран войны Сергей, страдающий посттравматическим расстройством, пытается адаптироваться к новой реальности. В этом фильме сыграли только непрофессиональные актеры

"Атлантида": смотрите трейлер онлайн

"Мои мысли тихие" (2021)

Звукорежиссер Вадим мечтает переехать в Канаду. Он получает заказ от клиента – записать звуки редких животных Закарпатья. В Ужгороде он встречает свою маму, которая готова согласиться на любые приключения. Она отправляется с сыном в путешествие, что делает их поездку особенной.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер онлайн