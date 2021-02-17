Часто голливудские режиссеры экспериментируют со сценариями, добавляя к ним сцены с настоящими животными. И коты в этом всегда являются настоящим козырем, ведь зрители обожают наблюдать за этими пушистиками.

В Международный день кота, который ежегодно отмечается 17 февраля, предлагаем пройти интересный тест и проверить, насколько хорошо вы помните ленты Голливуда. Мы подобрали знаменитых пушистых киногероев, которые уже успели стать культовыми, а также новых персонажей кино, покоривших мир вместе с лентами, в которых сыграли.

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Отметим, что 24 канал не ограничился только фильмами, поэтому киноманы смогут увидеть кадры и из мультфильмов. Готовы? Тогда испытайте свою интуицию и узнайте кота на фото.

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