Теплые фильмы и сериалы: что посмотреть с мамой в особенный день

День матери - очень важен для каждой женщины, которая имеет это гордое звание. Сегодня важно поблагодарить свою маму за ежедневную любовь и заботу. Одним из лучших подарков для нее станет качественно проведенное время вместе. Среди вариантов - совместный просмотр теплого фильма или сериала.

В подборке Кино 24 ищите 5 фильмов и 5 сериалов, которые можно посмотреть с мамой в ее День. Эти истории сближают и помогают лучше понять друг друга.

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Какие фильмы посмотреть с мамой

"Невыносимые леди"

Комедийный фильм с Дженнифер Энистон и Джулией Робертс в главных ролях рассказывает о жизни матерей накануне Дня матери. Одна после развода узнает о новой возлюбленной бывшего мужа и одновременно мачеху для ее детей, другая учится принимать своих дочерей-сестер, третья испытывает давление из-за желания мужа жениться.

"Невыносимые леди": смотрите трейлер онлайн

Обратите внимание и на эти фильмы:

романтически-комедийный фильм-мюзикл "Мамма Миа";

драматическая история о молодой маме "Талли";

классическая романтическая драма "Когда мужчина любит женщину";

украинская трагикомедия о маме, которая отправляется в путешествие с сыном "Мои мысли тихие".

Какие сериалы посмотреть с мамой

"Джинни и Джорджия"

История Джинни и Джорджии – это история матери и дочери, которые имеют близкие, но созависимые отношения. Джорджия родила ребенка в 15 лет и стремится обеспечить ей лучшую жизнь. Чтобы избежать проблем, она постоянно переезжает. Для юной Джинни это означает постоянную адаптацию к новым условиям, установления личных границ и поиск новых друзей. Сериал смешивает драматические и комедийные сюжетные линии, раскрывая сложные темы, в частности отношения родителей и детей.

"Джинни и Джорджия": смотрите трейлер онлайн

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