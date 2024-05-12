У добірці Кіно 24 шукайте 5 фільмів та 5 серіалів, які можна переглянути з мамою у її День. Ці історії зближують та допомагають краще зрозуміти одне одного.

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Які фільми переглянути з мамою

"Нестерпні леді"

Комедійний фільм з Дженніфер Еністон та Джулією Робертс у головних ролях розповідає про життя матерів напередодні Дня матері. Одна після розлучення дізнається про нову кохану колишнього чоловіка та водночас мачуху для її дітей, інша вчиться приймати своїх доньок-сестер, третя відчуває тиск через бажання чоловіка одружитися.

"Нестерпні леді": дивіться трейлер онлайн

Зверніть увагу і на ці фільми:

романтично-комедійний фільм-мюзикл "Мамма Міа";

драматична історія про молоду маму "Таллі";

класична романтична драма "Коли чоловік кохає жінку";

українська трагікомедія про маму, яка вирушає у подорож з сином "Мої думки тихі".

Які серіали подивитися з мамою

"Джинні й Джорджія"

Історія Джинні та Джорджії – це історія матері й доньки, які мають близькі, але співзалежні стосунки. Джорджія народила дитину у 15 років і прагне забезпечити їй краще життя. Щоб уникнути проблем, вона постійно переїжджає. Для юної Джинні це означає постійну адаптацію до нових умов, встановлення особистих меж та пошук нових друзів. Серіал змішує драматичні та комедійні сюжетні лінії, розкриваючи складні теми, зокрема стосунки батьків і дітей.

"Джинні й Джорджія": дивіться трейлер онлайн

Зверніть увагу і на такі серіали, що розповідають про материнство і зображають проблеми жінок: