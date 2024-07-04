По случаю праздника редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов, которые можно посмотреть в День независимости Америки. Окунитесь в настоящую атмосферу этой страны вместе с увлекательными лентами и интересными героями.

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"12 лет рабства" (2013)

События фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1841 года. Темнокожий мужчина, по имени Соломон Нортап, отправляется на работу в Вашингтон. Несмотря на то, что герой является свободным, его как-то забирают в рабство. 12 лет Соломон находится в ужасных условиях, однако не теряет чести и достоинства. Впоследствии одна встреча меняет его жизнь.

"12 лет рабства": смотрите онлайн трейлер фильма

"Линкольн" (2012)

Это биографический фильм о шестнадцатом президенте Соединенных Штатов Америки Аврааме Линкольне. Он – выдающаяся фигура в истории страны, ведь перевернул ее историю с ног на голову. Мужчина выступает против рабства и стремится изменить Америку к лучшему. Однако на пути у Линкольна случается Гражданская война.

"Линкольн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Унесенные ветром" (1939)

Жизнь главной героини фильма Скарлетт О'Хары меняется, когда Соединенные Штаты Америки всколыхнула Гражданская война. Ее юность должна была быть незабываемой, но судьба решила иначе. Страшный период в истории родной страны приносит много страданий главной героине, а также – невероятную любовь.

"Унесенные ветром": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте из нашей подборки фильм, который посмотрите уже сегодня. С Днем независимости, Америка!