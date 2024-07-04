З нагоди свята редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які можна подивитися у День незалежності Америки. Пориньте у справжню атмосферу цієї країни разом за захопливими стрічками та цікавими героями.

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"12 років рабства" (2013)

Події фільму розгортаються у Нью-Йорку 1841 року. Темношкірий чоловік, на ім'я Соломон Нортап, відправляється на роботу у Вашингтон. Попри те, що герой є вільним, його якось забирають у рабство. 12 років Соломон перебуває у жахливих умовах, однак не втрачає честі та гідності. Згодом одна зустріч змінює його життя.

"12 років рабства": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лінкольн" (2012)

Це біографічний фільм про шістнадцятого президента Сполучених Штатів Америки Авраама Лінкольна. Він – визначна постать в історії країни, адже перевернув її історію з ніг на голову. Чоловік виступає проти рабства та прагне змінити Америку на краще. Однак на шляху у Лінкольна трапляється Громадянська війна.

"Лінкольн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Віднесені вітром" (1939)

Життя головної героїні фільму Скарлетт О'Гари змінюється, коли Сполучені Штати Америки сколихнула Громадянська війна. Її юність мала бути незабутньою, але доля вирішила інакше. Страшний період в історії рідної країни приносить багато страждань головній героїні, а також – неймовірне кохання.

"Віднесені вітром": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте з нашої добірки фільм, який подивитеся вже сьогодні. З Днем незалежності, Америко!