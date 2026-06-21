Папа вам не мама: 5 трогательных фильмов, которые стоит посмотреть в День отца

Традиционно в третье воскресенье июня во всем мире отмечают День отца. В этом году праздник выпал на 21 июня.

Если вы не знаете, как провести этот день, отличным вариантом станет семейный киновечер. Особенно уместно выбрать фильмы, рассказывающие о роли отца в жизни ребенка, силе семейных уз и важности поддержки самых близких людей. В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких фильмов, поэтому каждый сможет найти для себя историю, которая найдет наибольший отклик.

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Какие фильмы посмотреть всей семьёй в День отца?

В нашей подборке есть фильмы на любой вкус: трогательные драмы, легкие комедии и картины, удачно сочетающие юмор с глубокими эмоциями. Одни из них могут вызвать слезы, другие – подарить искренний смех, но все они напоминают о самом важном – о семье и любви.

"В погоне за счастьем" – американский биографический фильм 2006 года режиссёра Габриэля Муччино. Фильм основан на реальных событиях. Уилл Смит блестяще исполняет роль Криса Гарднера, человека, который столкнулся с бедностью, но не теряет веры в лучшее будущее для себя и своего сына.

"В погоне за счастьем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большой папа" – фильм, соединивший в себе комедию и драму. Сюжет рассказывает о ньюйоркце Сонни, который внезапно берет на себя заботу о маленьком мальчике и пытается "по-своему" повзрослеть.

"Большой папа": смотрите онлайн трейлер фильма

"2+1" – французский художественный фильм режиссёра Юго Желена. В главных ролях снялись Омар Си и Клеманс Поэзи.

"2+1": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кудряшка Сью" – весёлый, грустный, но добрый фильм. О замечательной маленькой девочке, которая вместе с папой живёт, не имея ничего. Они кочуют из одного города в другой, перебиваясь и зарабатывая на жизнь невинными аферами.

"Кудряшка Сью": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миссис Даутфайр" – комедийный фильм режиссёра Криса Коламбуса 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли. Замечательная комедия, сочетающая эмоциональную глубину с комедийными моментами.

"Миссис Даутфайр": смотрите онлайн трейлер фильма

Так что приготовьте попкорн, соберите у экрана своих близких и погрузитесь в истории, которые помогут вместе посмеяться, проникнуться и еще раз задуматься о ценности близких людей.