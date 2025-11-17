Его просто не узнать: как выглядел Тарас Цимбалюк в свои студенческие годы

Студенческие годы – одни из лучших в жизни. Это время, когда будни наполнены стрессом, экзаменами, испытаниями взрослой жизни, а также теплыми воспоминаниями и юношеским максимализмом.

В материале 24 Канала со ссылкой на Новый канал мы покажем, как изменился Тарас Цимбалюк от студенчества до сегодняшнего дня.

Как выглядел Тарас Цимбалюк в студенческие годы?

В День студента в сети опубликовали фото украинского актера и самого главного холостяка страны Тараса Цимбалюка в студенческие годы.

На этих снимках его просто не узнать. Актера выдает лишь блестящая улыбка, ведь тогда он был еще далеко не таким спортивным и подтянутым парнем, как сейчас. Однако эту харизму трудно не почувствовать даже через экран. Вот,как выглядел Цимбалюк в студенческие годы:

Когда в Украине День студента?