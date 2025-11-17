Его просто не узнать: как выглядел Тарас Цимбалюк в свои студенческие годы
- В День студента опубликовали фото Тараса Цимбалюка в его студенческие годы, где его трудно узнать.
Студенческие годы – одни из лучших в жизни. Это время, когда будни наполнены стрессом, экзаменами, испытаниями взрослой жизни, а также теплыми воспоминаниями и юношеским максимализмом.
В материале 24 Канала со ссылкой на Новый канал мы покажем, как изменился Тарас Цимбалюк от студенчества до сегодняшнего дня.
Как выглядел Тарас Цимбалюк в студенческие годы?
В День студента в сети опубликовали фото украинского актера и самого главного холостяка страны Тараса Цимбалюка в студенческие годы.
На этих снимках его просто не узнать. Актера выдает лишь блестящая улыбка, ведь тогда он был еще далеко не таким спортивным и подтянутым парнем, как сейчас. Однако эту харизму трудно не почувствовать даже через экран. Вот,как выглядел Цимбалюк в студенческие годы:
Когда в Украине День студента?
- День студента в Украине отмечают 17 ноября.
- Этот праздник был официально введен в 1999 году указом президента Украины.
- Часто можно услышать ошибочное мнение, что День студента празднуют 25 января, однако эта дата касается российского "Татьяниного дня" и не имеет никакого отношения к украинскому празднику.