Його просто не впізнати: як виглядав Тарас Цимбалюк у свої студентські роки

Студентські роки – одні із найкращих у житті. Це час, коли будні наповнені стресом, іспитами, випробуваннями дорослого життя, а також теплими спогадами та юнацьким максималізмом.

У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Новий канал ми покажемо, як змінився Тарас Цимбалюк від студентства до сьогодні.

Рекомендуємо На Netflix вийде ще один український фільм, який тримає в напрузі до самого фіналу

Як виглядав Тарас Цимбалюк у студентські роки?

У День студента в мережі опублікували фото українського актора та найголовнішого холостяка країни Тараса Цимбалюка у студентські роки.

На цих знімках його просто не впізнати. Актора видає лише блискуча усмішка, адже тоді він був ще далеко не таким спортивним і підтягнутим хлопцем, як зараз. Однак цю харизму важко не відчути навіть через екран. Ось,як виглядав Цимбалюк в студентські роки:

До речі, нещодавно Цимбалюк назвав суму, яку йому пропонували за інтим. Подробиці – за посиланням.

Коли в Україні День студента?