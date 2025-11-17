Укр Рус
Його просто не впізнати: як виглядав Тарас Цимбалюк у свої студентські роки
17 листопада, 17:00
2

Його просто не впізнати: як виглядав Тарас Цимбалюк у свої студентські роки

Ольга Паньків
Основні тези
  • У День студента опублікували фото Тараса Цимбалюка в його студентські роки, де його важко впізнати.
  • День студента в Україні відзначають 17 листопада.

Студентські роки – одні із найкращих у житті. Це час, коли будні наповнені стресом, іспитами, випробуваннями дорослого життя, а також теплими спогадами та юнацьким максималізмом.

У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Новий канал ми покажемо, як змінився Тарас Цимбалюк від студентства до сьогодні.

Як виглядав Тарас Цимбалюк у студентські роки?

У День студента в мережі опублікували фото українського актора та найголовнішого холостяка країни Тараса Цимбалюка у студентські роки. 

На цих знімках його просто не впізнати. Актора видає лише блискуча усмішка, адже тоді він був ще далеко не таким спортивним і підтягнутим хлопцем, як зараз. Однак цю харизму важко не відчути навіть через екран. Ось,як виглядав Цимбалюк в студентські роки:

До речі, нещодавно Цимбалюк назвав суму, яку йому пропонували за інтим. Подробиці – за посиланням.

Коли в Україні День студента?

  • Це свято було офіційно запроваджене у 1999 році указом президента України.
  • Часто можна почути хибну думку, що День студента святкують 25 січня, однак ця дата стосується російського "Тетяниного дня" і не має жодного відношення до українського свята.