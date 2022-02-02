"День сурка": интересные факты о фильме 1990-х, которые вы могли не знать

В США и Канаде 2 февраля традиционно отмечают День сурка. Поэтому мы решили вспомнить культовый фильм "День сурка", который вышел в 1993 году. Об интересных фактах и закулисье ленты читайте в материале.

По сюжету комедии ведущий Фил Коннорс ежегодно приезжает в маленький городок штата Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но в один момент что-то пошло не так – время остановилось 2 февраля и герой вынужден каждый раз проживать один и тот же день.

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Чтобы Фил не делал, что бы ни говорил, он каждое утро начинает один и тот же день заново. Чтобы проснуться 3 февраля, герою нужно сделать что-то важное, но что? Иногда простые вещи понять сложнее всего.

Если вы еще не видели этот фильм, то рекомендуем сегодня же исправить это. А чтобы еще больше захотелось это сделать – вспомним интересные факты о ленте, которые вы могли не знать.

Интересные факты о фильме "День сурка", которые вы могли не знать

На фильм американского режиссера Гарольда Рамиса вдохновила работа философа и психолога Фридриха Ницше "Веселая наука". В ней рассказывается о герое, который проживает снова и снова тот же день. Сначала рассматривали на главную роль Тома Хенкса, однако режиссер сказал, что он "слишком милый" для того, чтобы сыграть циничного журналиста. В результате главного героя сыграл Билл Мюррей. Во время сцены в машине Билла дважды укусил сурок. Медикам пришлось уколоть актера от бешенства на всякий случай.

Билл Мюррей в фильме "День сурка" / Кинориум

События в фильме проходят в Панксатоне, штат Пенсильвания. Однако съемки проходили в Вудстоке, штат Иллинойс. Но интересно, когда фильм вышел на экраны, город Панксатон стал важной туристической достопримечательностью. Сцены фильма снимали в разных погодных условиях. Учитывая, что режиссеру нужно было снять много разных дублей, для ленты он выбрал мрачный вид города. На месте, где главный герой каждое утро вступает в лужу, установили мемориальную доску с надписью "Билл Мюррей наступал сюда".

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Мемориальная доска с надписью "Билл Мюррей наступал сюда" / Pinterest

Интересно, что согласно первой версии сценария персонаж Мюррея должен был провести во временной петле 10 тысяч лет. Однако авторы обдумали это решение и уменьшили до 10 лет. Зрители фильма увидели 38 повторений Дня сурка. Билл Мюррей также внес свои правки в сценарий. Именно ему принадлежит идея, где Рита спит, а Фил читает ей книгу, пока сам не уснет. Интересно, что подобная ситуация была и в реальной жизни актера.

Кадр из фильма "День сурка" / Кинориум

Финальную сцену "Дня сурка" переснимали 25 раз, режиссеру было важно найти правильную интонацию и нужный образ. Это картина, где герои Билла Мюррея и Энди Макдавелл просыпаются утром в одной кровати. Герой Мюррея Фил просыпается под музыкальный хит 1965 года I Got You Babe группы Sonny & Cher. Через 14 лет после премьеры "День сурка" был внесен в Национальный реестр фильмов США как "произведение киноискусства, имеющее культурное, историческое и эстетическое значение".

"День сурка" 1993: смотрите трейлер