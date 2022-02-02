За сюжетом комедії, ведучий Філ Коннорс щороку приїжджає в маленьке містечко штату Пенсільванія на святкування Дня Бабака. Але в один момент щось пішло не так – час зупинився на 2 лютого і герой змушений щоразу проживати один і той самий день.

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Щоб Філ не робив, що б не говорив, він щоранку починає один й той самий день наново. Для того, аби прокинутись 3 лютого, герою потрібно зробити щось важливе, але що? Деколи прості речі зрозуміти найскладніше.

Якщо ви ще не бачили цей фільм, то радимо сьогодні ж виправити це. А щоб вам ще більше захотілося це зробити – згадаємо цікаві факти про стрічку, які ви могли не знати.

Цікаві факти про фільм "День бабака", які ви могли не знати

  1. На фільм американського режисера Гарольда Раміса надихнула робота філософа і психолога Фрідріха Ніцше "Весела наука". У ній йдеться про героя, який проживає знову і знову той самий день.
  2. Спершу розглядали на головну роль Тома Генкса, однак, режисер сказав, що він "занадто милий" для того, щоб зіграти цинічного журналіста. В результаті, головного героя зіграв Білл Мюррей.
  3. Під час сцени в машині Білла двічі вкусив бабак. Медикам довелося вколоти актора від сказу про всякий випадок.

День бабака фільм
Білл Мюррей у фільмі "День бабака" / Кіноріум

  1. Події у фільмі відбуваються в Панксатоні, штат Пенсільванія. Однак, зйомки відбувалися у Вудстоку, штат Іллінойс. Але цікаво, коли фільм вийшов на екрани, містечко Панксатоні стало важливою туристичною пам'яткою.
  2. Сцени фільму знімали у різних погодних умовах. Зважаючи на те, що режисеру потрібно було знято багато різних дублів, для стрічки він вибрав похмурий вигляд міста.
  3. На місці, де головний герой кожного ранку вступає у калюжу, встановили меморіальну дошку з написом "Білл Мюррей наступав сюди".

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День бабака фільм
Меморіальна дошка з написом "Білл Мюррей наступав сюди" / Pinterest

  1. Цікаво, що за першою версією сценарію, персонаж Мюррея мав провести у часовій петлі 10 тисяч років. Однак, автори обдумали це рішення і зменшили до 10 років.
  2. Глядачі фільму побачили 38 повторень Дня бабака.
  3. Білл Мюррей також вніс свої правки у сценарій. Саме йому належить ідея, де Рита спить, а Філ читає їй книжку, допоки сам не засне. Цікаво, що така ситуація була і в реальному житті актора.

День бабака фільм
Кадр з фільму "День бабака" / Кіноріум

  1. Фінальну сцену "Дня бабака" перезнімали 25 разів, режисеру було важливо знайти правильну інтонацію та потрібний образ. Це картина, де герої Білла Мюррея та Енді Макдавелл прокидаються вранці в одному ліжку.
  2. Герой Мюррея Філ прокидається щоранку під музичний хіт 1965 року I Got You Babe гурту Sonny & Cher.
  3. Через 14 років після прем'єри "День бабака" був внесений до Національного реєстру фільмів США як "твір кіномистецтва, що має культурне, історичне та естетичне значення".

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