За сюжетом комедії, ведучий Філ Коннорс щороку приїжджає в маленьке містечко штату Пенсільванія на святкування Дня Бабака. Але в один момент щось пішло не так – час зупинився на 2 лютого і герой змушений щоразу проживати один і той самий день.

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Щоб Філ не робив, що б не говорив, він щоранку починає один й той самий день наново. Для того, аби прокинутись 3 лютого, герою потрібно зробити щось важливе, але що? Деколи прості речі зрозуміти найскладніше.

Якщо ви ще не бачили цей фільм, то радимо сьогодні ж виправити це. А щоб вам ще більше захотілося це зробити – згадаємо цікаві факти про стрічку, які ви могли не знати.

Цікаві факти про фільм "День бабака", які ви могли не знати

На фільм американського режисера Гарольда Раміса надихнула робота філософа і психолога Фрідріха Ніцше "Весела наука". У ній йдеться про героя, який проживає знову і знову той самий день. Спершу розглядали на головну роль Тома Генкса, однак, режисер сказав, що він "занадто милий" для того, щоб зіграти цинічного журналіста. В результаті, головного героя зіграв Білл Мюррей. Під час сцени в машині Білла двічі вкусив бабак. Медикам довелося вколоти актора від сказу про всякий випадок.



Білл Мюррей у фільмі "День бабака" / Кіноріум

Події у фільмі відбуваються в Панксатоні, штат П енсільванія. Однак, зйомки відбувалися у Вудстоку, штат Іллінойс. Але цікаво, коли фільм вийшов на екрани, містечко Панксатоні стало важливою туристичною пам'яткою. Сцени фільму знімали у різних погодних умовах. Зважаючи на те, що режисеру потрібно було знято багато різних дублів, для стрічки він вибрав похмурий вигляд міста. На місці, де головний герой кожного ранку вступає у калюжу, встановили меморіальну дошку з написом "Білл Мюррей наступав сюди".

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Меморіальна дошка з написом "Білл Мюррей наступав сюди" / Pinterest

Цікаво, що за першою версією сценарію, персонаж Мюррея мав провести у часовій петлі 10 тисяч років. Однак, автори обдумали це рішення і зменшили до 10 років. Глядачі фільму побачили 38 повторень Дня бабака. Білл Мюррей також вніс свої правки у сценарій. Саме йому належить ідея, де Рита спить, а Філ читає їй книжку, допоки сам не засне. Цікаво, що така ситуація була і в реальному житті актора.



Кадр з фільму "День бабака" / Кіноріум

Фінальну сцену "Дня бабака" перезнімали 25 разів, режисеру було важливо знайти правильну інтонацію та потрібний образ. Це картина, де герої Білла Мюррея та Енді Макдавелл прокидаються вранці в одному ліжку. Герой Мюррея Філ прокидається щоранку під музичний хіт 1965 року I Got You Babe гурту Sonny & Cher. Через 14 років після прем'єри "День бабака" був внесений до Національного реєстру фільмів США як "твір кіномистецтва, що має культурне, історичне та естетичне значення".

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